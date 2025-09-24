La Fiscalía gallega revisa caso por caso los fallos de las pulseras antimaltrato

La Fiscalía Superior de Galicia ha confirmado que está revisando “caso por caso” las incidencias detectadas en el sistema de pulseras telemáticas de control para agresores condenados o investigados por violencia de género. El análisis afecta tanto a la delegación autonómica como a las provinciales especializadas, e incluye la revisión de sentencias dictadas desde febrero de 2024 siguiendo una instrucción de la Fiscalía General del Estado.

Aunque el Ministerio Público asegura que no tiene constancia de denuncias de víctimas por fallos del dispositivo, sí admite que se han registrado múltiples incidencias que han hecho saltar las alarmas. Estas, recalca, no siempre obedecen a un quebrantamiento de la medida de alejamiento, sino a problemas técnicos o situaciones justificadas.

Entre los motivos más habituales figuran la pérdida de batería del aparato, la separación del brazalete o tobillera del localizador GPS, la entrada en zonas sin cobertura —frecuente en áreas rurales o montañosas—, así como acercamientos puntuales a zonas prohibidas por motivos laborales o médicos. En todos estos casos, el sistema activa la alarma en el centro de control y en el dispositivo de la víctima.

La Fiscalía subraya que recibe todas las incidencias comunicadas y que cada una de ellas es valorada por el fiscal delegado de Violencia contra la Mujer. Si se constata que el agresor ha incumplido la orden de alejamiento, se solicita su comparecencia inmediata y se pide al centro COMETA, que monitoriza el sistema, un mapa detallado de los movimientos para comprobar si solo rozó el perímetro prohibido o si lo traspasó.

Asimismo, se considera “incidencia grave” cuando el penado no carga de manera reiterada la batería del dispositivo, lo que también conlleva la citación judicial inmediata.

De este modo, el Ministerio Público busca garantizar la fiabilidad de una herramienta clave para la protección de las mujeres víctimas de violencia machista, al tiempo que descarta por ahora que los fallos técnicos hayan supuesto un riesgo real no detectado.