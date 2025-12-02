Galicia activa un control exhaustivo ante la peste porcina africana y exige más coordinación al Estado

La Xunta de Galicia está intensificando su maquinaria de prevención frente a la peste porcina africana (PPA) después de los casos confirmados en Cataluña. El Gobierno gallego ha abierto un canal permanente de comunicación con el sector porcino, ha iniciado una ronda de reuniones técnicas y solicita mayor coordinación estatal, al tiempo que lanza un mensaje de “tranquilidad” apoyado en el alto nivel de bioseguridad de las explotaciones intensivas gallegas.

Así lo traslada la Consellería do Medio Rural, que ayer celebraba una reunión con representantes de la Federación Galega de Porcino y otros agentes del sector. Un encuentro en el que participaron el subdirector xeral de Gandería, Jorge Mourelo, y el jefe del Servizo de Sanidade Animal, Jesús Orejas, quienes expusieron todos los datos disponibles sobre la evolución del brote y las medidas adoptadas por la Generalitat y el Ministerio de Agricultura.

En este marco, Medio Rural traslada las recomendaciones preventivas, haciendo especial hincapié en reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones y en reducir al máximo el riesgo de contacto con fauna salvaje, uno de los posibles vectores de contagio. Asimismo, la Xunta está recogiendo las inquietudes del sector para incorporarlas al diseño de las próximas actuaciones.

Reuniones con el Ministerio y sindicatos esta semana

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha avanzado que este martes mantendrá una reunión con el Ministerio en la que pedirá un encuentro específico para analizar la PPA de forma monográfica. Además, el miércoles está prevista una reunión conjunta de las consellerías de Medio Rural y Medio Ambiente con las organizaciones sindicales para evaluar todas las medidas en marcha.

Gómez ha defendido que las granjas gallegas en intensivo cuentan ya con “medidas de bioseguridad muy estrictas”, aunque reconoce una mayor preocupación por el ganado en extensivo, más expuesto a la interacción con fauna silvestre. También advirte de los efectos colaterales del brote, como la suspensión de importaciones de carne de cerdo española por parte de algunos países, aunque subrayó que en el caso de China —uno de los principales destinos del porcino gallego— las restricciones se limitan por ahora a la zona afectada.

La conselleira lanzó un mensaje de “tranquilidad”, confiando en que las medidas aplicadas en Cataluña contribuyan a contener la enfermedad.

Vigilancia reforzada y control de transporte

La Xunta está reforzando su plan autonómico de detección, que involucra tanto al sector porcino como al colectivo cinegético. Este plan intensifica la vigilancia activa y la alerta temprana frente a posibles casos. Además, se ha incrementado el control sobre el transporte por carretera, una de las vías más sensibles para la propagación del virus, con el objetivo de identificar y minimizar cualquier factor de riesgo.

El Gobierno gallego subraya que mantendrá “permanentemente informado” al sector, tanto a través de los canales habituales como mediante la convocatoria de nuevas reuniones durante los próximos días, para actualizar datos y coordinar respuestas.

Un sector clave en máxima alerta preventiva

La detección de los focos en Cataluña ha activado todas las alarmas en un sector estratégico para Galicia, donde el porcino tiene un peso económico y social relevante. De momento, la Xunta insiste en que no hay casos en territorio gallego, pero pide responsabilidad y vigilancia a productores, transportistas y cazadores.

El mensaje es claro: máxima prevención, información continua y coordinación institucional para evitar que el virus traspase fronteras y proteger la estabilidad de un sector fundamental para el rural gallego.