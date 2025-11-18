Galicia afronta un brusco descenso de temperaturas y la llegada de aire ártico

Galicia vivirá esta semana un cambio notable en el tiempo tras varios días de estabilidad atmosférica. Según la información facilitada por MeteoGalicia, las altas presiones situadas en el Atlántico norte están enviando aire frío hacia la comunidad, un escenario que ya este martes dejará cielos más nublados en el norte, grandes claros en el sur y nieblas persistentes en áreas del interior por la mañana. Las temperaturas experimentarán un descenso significativo y los vientos soplarán muy flojos del norte.

Para hoy, las previsiones apuntan a un ambiente frío, con máximas que apenas superarán los 18 grados en Vigo y los 17 en Pontevedra, mientras que ciudades como Lugo, A Coruña, Ferrol o Santiago rondarán los 13-14 grados. Ourense, con 16 grados, también notará el descenso térmico. Las mínimas se moverán entre los 5 y los 10 grados, según la ciudad.

Mañana miércoles se mantendrá una situación intermedia entre altas y bajas presiones, configurando un corredor de isóbaras que seguirá acercando aire frío. Los cielos estarán parcialmente nubosos y podrían registrarse algunos chubascos, más probables en la mitad norte. La cota de nieve descenderá con el paso de las horas: empezará en torno a los 1.200 metros y podría situarse al final del día por debajo de los 1.000. Las temperaturas volverán a bajar y el viento del norte soplará con intervalos moderados en el litoral y zonas altas del interior.

El cambio más significativo llegará el jueves, cuando una masa de aire ártica irrumpirá en Galicia. Los cielos estarán más despejados hacia el sur, mientras que en la mitad norte se sucederán los chubascos, que serán de nieve en cotas superiores a los 800 metros. Las temperaturas sufrirán un nuevo descenso moderado y muchas zonas del interior no superarán los 10 grados de máxima. Las mínimas rondarán los cero grados en Ourense (2º C) y Lugo (1º C) El viento del nordeste soplará moderado en el litoral y en las áreas elevadas.

Mirando hacia el fin de semana, la comunidad perderá progresivamente la influencia anticiclónica. La llegada de un frente aumentará la probabilidad de precipitaciones y comenzará a retirarse el aire frío, con un lento ascenso de las temperaturas. Hasta el sábado seguirá predominando la circulación del nordeste, que dará paso después al flujo del sudoeste, más templado y húmedo.