Galicia afronta un nuevo temporal con alerta naranja por mar y viento en las provincias atlánticas

Galicia vivirá este martes y miércoles una nueva situación de inestabilidad meteorológica marcada por la entrada de una borrasca atlántica que, según MeteoGalicia, dejará cielos cubiertos, precipitaciones intensas y un notable refuerzo del viento del sur. La Xunta ha activado la alerta naranja por temporal costero en A Coruña y Pontevedra y la amarilla por viento en el resto del litoral y zonas altas del interior.

El martes, la borrasca se situará al oeste de Irlanda y provocará una configuración muy marcada del sur. La jornada comenzará con cielos parcialmente nublados y algunos claros en las montañas del este y norte de Lugo, pero en la franja atlántica las nubes dominarán desde primeras horas. Las lluvias se generalizarán a partir de la tarde, intensificándose durante la noche y la madrugada del miércoles. Se esperan rachas de viento que superarán los 80 kilómetros por hora en el litoral y en las zonas altas, con temperaturas que se mantendrán sin grandes cambios: las mínimas tenderán a subir ligeramente y las máximas se moverán entre los 16 y 18 grados en las principales ciudades gallegas.

La situación se complicará el miércoles, cuando Galicia continuará bajo la influencia de las borrascas atlánticas y la llegada de un frente estacionario. Los cielos estarán cubiertos y las precipitaciones serán más persistentes en la mitad occidental. El viento seguirá soplando con fuerza del sur, especialmente en la costa y en las sierras, donde las rachas seguirán por encima de los 80 km/h. Las temperaturas apenas variarán, manteniendo el ambiente templado característico de las últimas jornadas.

El jueves no se esperan grandes cambios. Persistirá la influencia de las bajas presiones, con lluvias localmente fuertes en el sur y oeste del territorio y vientos intensos del sur. La probabilidad de precipitación seguirá siendo elevada a lo largo de toda la semana, con alternancia de chubascos y breves aperturas de claros. MeteoGalicia prevé, además, temperaturas suaves con poca oscilación térmica y un ambiente típicamente otoñal dominado por el viento y la lluvia.

La Xunta ha señalado que, ante esta situación, queda suspendida la actividad deportiva al aire libre en las zonas afectadas por los avisos meteorológicos. En la costa, el temporal traerá mar de fondo y fuerte oleaje, con especial incidencia en la costa de Pontevedra y en la parte más occidental de A Coruña, desde Camariñas hasta Fisterra y Carnota. También habrá aviso amarillo por viento en las provincias interiores y en el norte de Lugo, así como por lluvias intensas en el oeste coruñés.

La recomendación general de Protección Civil es extremar la precaución en los desplazamientos, evitar las zonas expuestas al oleaje y asegurar elementos susceptibles de ser desplazados por el viento. Galicia afronta así un nuevo episodio de temporal otoñal, con lluvias persistentes, mar agitado y vientos que volverán a poner a prueba el litoral durante buena parte de la semana.