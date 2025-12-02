Galicia amanece bajo olas de seis metros tras un lunes de fuertes vientos en la costa

Galicia encara este martes una nueva jornada de temporal invernal en la que el mar será el gran protagonista. Tras un lunes marcado por el viento muy intenso en la costa de A Coruña, Meteogalicia mantiene hoy la alerta naranja por olas en todo el litoral gallego, con mar combinado que podrá alcanzar los seis metros de altura.

El episodio llega después de que ayer lunes estuviese activada la alerta naranja por mar de viento en la Costa da Morte y en el noroeste coruñés, con viento del suroeste de fuerza 7 e intervalos de fuerza 8, superando los 70 kilómetros por hora. Mientras, las costas de Lugo y Pontevedra permanecieron en nivel amarillo, al igual que todas las localidades del norte de Galicia por rachas fuertes de viento.

Para este martes, la situación se traslada al estado del mar. El servicio meteorológico autonómico advierte de alerta naranja por olas en toda la fachada costera, desde A Mariña lucense hasta las Rías Baixas, con mar muy revuelto y condiciones especialmente adversas para la navegación y las actividades en el litoral.

En tierra, Galicia quedará bajo el influjo de una circulación de noroeste que arrastra aire frío desde latitudes más altas, lo que se traducirá en mucha inestabilidad atmosférica. El pronóstico apunta a chubascos generalizados durante toda la jornada, localmente acompañados de tormenta y de granizo, con episodios de fuerte intensidad en determinados momentos del día.

La cota de nieve descenderá hasta situarse en torno a los 900–1000 metros, de modo que las principales sierras del interior podrán registrar precipitaciones en forma de nieve o aguanieve. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, pero las máximas tenderán a bajar, dejando un ambiente frío y húmedo en el conjunto de la comunidad.

Ciudades como Santiago y Lugo se moverán en torno a los 9 grados de máxima, mientras que Vigo y Pontevedra alcanzarán los 12–14 grados, con sensaciones térmicas más bajas por efecto del viento y la lluvia.

Miércoles: nuevas lluvias desde el Atlántico

La tregua no llegará a corto plazo. Para este miércoles, Galicia volverá a quedar afectada por un frente activo asociado a bajas presiones situadas al oeste de Irlanda. La jornada comenzará con intervalos nubosos, pero las nubes irán ganando terreno a medida que avance el día, sobre todo por el oeste de la comunidad.

Por la tarde, las lluvias entrarán de nuevo por la franja atlántica y se extenderán hacia el este, llegando a ser generalizadas e incluso localmente fuertes en algunos puntos. Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios significativos. Los vientos soplarán de componente oeste-suroeste, moderados en general y fuertes en las zonas costeras.

Jueves: frente muy activo y nieve en cotas medias

El jueves, la situación se complicará de nuevo con el paso de un frente muy activo que dejará cielos cubiertos y precipitaciones abundantes en prácticamente toda Galicia. La cota de nieve se situará por la mañana en torno a los 800 metros, subiendo a los 1000–1200 metros por la tarde, por lo que las nevadas podrían ser más significativas en las montañas del interior .

Los vientos rolarán a noroeste y soplarán fuertes en el litoral y moderados en el interior, manteniendo la sensación de temporal en buena parte del territorio. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente, mientras que las máximas se mantendrán estables, todavía en valores propios del invierno gallego.

De cara al viernes, Galicia seguirá bajo la influencia de las bajas presiones, con alta probabilidad de lluvia, sobre todo en la mitad oeste, aunque la inestabilidad podría ir disminuyendo a medida que se acerque el fin de semana. Las temperaturas se situarán en valores normales para esta época del año e incluso podrían experimentar un ligero ascenso al final del período.