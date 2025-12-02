Galicia encadena otro año con alza demográfica gracias al impulso extranjero

Galicia volvió a crecer en población en 2024 y lo hizo, una vez más, de la mano de la inmigración. El Censo Anual de Población publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúa a la comunidad en 2.714.741 habitantes a 1 de enero de 2025, lo que supone 8.908 residentes más que un año antes, un aumento del 0,3%.

El repunte tiene un origen claro: la población extranjera, que continúa en máximos históricos y ya suma 174.494 personas, tras incrementarse en 19.213 residentes durante 2024, un salto del 12,4%. En comparación con 2020, Galicia cuenta hoy con 60.000 extranjeros más, un ritmo de crecimiento sin precedentes en la autonomía.

La otra cara de la tendencia demográfica vuelve a protagonizarla la población española, que retrocede por segundo año consecutivo. En 2024 descendió en más de 10.000 personas (-0,4%), hasta situarse en 2.540.247 residentes. Son aproximadamente 44.000 menos que en 2020, una pérdida estructural que contrasta con la llegada sostenida de población de otros países.

Una tendencia que se acelera en 2025

Los datos provisionales publicados por el INE a comienzos de noviembre apuntan a que este patrón continuará a lo largo de este año. Según esas cifras, Galicia habría alcanzado 2.726.314 habitantes a 1 de octubre de 2025, lo que supone 14.652 más que un año antes. De nuevo, el crecimiento se explica principalmente por la inmigración.

El censo también refleja la distribución por sexo: 1.306.827 hombres y 1.407.914 mujeres, en ambos casos con ligeros incrementos respecto al año anterior.

Pontevedra, única provincia que retrocede

La fotografía por provincias muestra un comportamiento desigual. Pontevedra es la única que pierde población, aunque de manera mínima: 51 residentes menos, hasta situarse en 947.818 habitantes.

El mayor avance lo registra A Coruña, que gana más de 7.000 personas y alcanza los 1.135.623 residentes, consolidándose como la provincia más poblada de Galicia.

Lugo suma 974 habitantes, hasta los 326.022, mientras que Ourense incorpora 811 más, con un total de 305.278.

España también marca récord histórico

A nivel estatal, el padrón vuelve a marcar máximos. España aumentó su población en 508.602 personas durante 2024, hasta los 49.128.297 habitantes a 1 de enero de 2025. El crecimiento se debe, sobre todo, al aumento de extranjeros, que se disparan en 409.689 personas (+6,3%), hasta un récord de 6.911.971 residentes.

La población con nacionalidad española también crece, aunque de forma muy moderada: un 0,2%, según los datos del INE.

El nuevo balance confirma así un escenario que se consolida año tras año: Galicia frena su declive demográfico gracias a la llegada de población extranjera, mientras la base española continúa reduciéndose, un fenómeno que previsiblemente marcará la evolución poblacional de la comunidad en los próximos años.