Galicia encara un martes de fuertes lluvias y vientos huracanados con alerta naranja en la costa atlántica

Galicia afronta este martes una de las jornadas más adversas del inicio de diciembre debido al paso de un frente muy activo que cruzará la comunidad de oeste a este y que vendrá acompañado de lluvias abundantes, vientos intensos y temporal marítimo. La situación ha obligado a la Xunta a activar varias alertas naranjas por viento y temporal costero en los litorales coruñés y lucense, donde se esperan rachas que podrán superar los 100 kilómetros por hora y olas de hasta siete metros, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El frente dejará durante la mañana precipitaciones especialmente intensas en el suroeste de A Coruña y la provincia de Pontevedra, donde podrían acumularse más de 40 litros por metro cuadrado en solo 12 horas, según los avisos difundidos por los servicios meteorológicos. Las lluvias perderán fuerza durante la tarde, cuando la situación tenderá a remitir de forma progresiva.

Las rachas de viento del sur soplarán con especial contundencia en la franja atlántica, llegando incluso a superar los tres dígitos en el oeste de A Coruña. Las temperaturas, sin embargo, se mantendrán suaves, con máximas por encima de los 17 grados gracias al flujo cálido del sur.

La previsión de Meteogalicia coincide: lluvias durante la mañana en la mitad occidental, cielos muy nubosos en el resto y apertura de claros ya desde el mediodía, especialmente en las Rías Baixas. Tras el paso del frente, el viento girará a oeste y perderá intensidad. Las temperaturas descenderán ligeramente pero seguirán en valores moderados para esta época del año.

Suspensión de actividades escolares y deportivas

Ante este episodio, la Comisión Escolar de Alertas ha decidido suspender todas las actividades en el exterior de los centros educativos hasta las 16.00 horas del martes en numerosos municipios del oeste y suroeste de A Coruña, incluyendo localidades como Camariñas, Cee, Muxía, Fisterra, Carnota, Noia, Ribeira, Rianxo o Porto do Son.

También queda suspendida la actividad deportiva federada y del programa Xogade, tanto en tierra como en el mar, en franjas horarias que variarán según la comarca, abarcando desde la medianoche del lunes hasta la tarde del martes. En la Mariña lucense, por ejemplo, la suspensión se extiende hasta las 14.00 horas.

La Xunta ha insistido en la necesidad de evitar acercarse a la costa, extremar precauciones en actividades marítimas, asegurar amarres en los puertos y retirar objetos susceptibles de ser desplazados por el viento desde balcones o tejados. Asimismo, se recomienda evitar caminar cerca de edificios en construcción, árboles y paneles publicitarios.

Breve tregua el miércoles

Tras el temporal del martes, el miércoles llegará una estabilidad relativa gracias al regreso —aunque tímido— del anticiclón, cuyo centro seguirá situado al sur, entre Azores y Canarias. La comunidad amanecerá con nieblas en el interior y algún chubasco débil en la mitad occidental, pero la jornada alternará nubes y claros, con temperaturas similares o ligeramente más bajas.

El jueves se mantendrá ese paréntesis, con cielos cambiantes durante la mañana, antes de que un nuevo frente vuelva a cubrir Galicia por la tarde y deje lluvias generalizadas durante la noche. Se espera que el viento del sur vuelva a intensificarse en el litoral atlántico.

De cara al viernes, está previsto otro episodio de lluvias en la madrugada y primeras horas, seguido de un periodo más seco y con ascenso de temperaturas. Lo que suceda durante el fin de semana dependerá de la evolución del anticiclón, cuya posición “de querer y no poder”, según los meteorólogos, mantiene elevada la incertidumbre.