Galicia gana 14.426 habitantes y 175 centenarios en el último año

Según los datos provisionales de la Estadística Continua de Población publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de julio de 2025, la Galicia alcanzó los 2.720.469 habitantes, lo que supone un incremento de 14.426 personas respecto al mismo periodo del año anterior, según

Este crecimiento del 0,53% rompe una tendencia histórica de estancamiento o descenso demográfico y se debe, en gran medida, al aumento del número de residentes extranjeros.

En solo un año, la población extranjera creció un 13%, hasta situarse en 182.467 personas. Por el contrario, el número de gallegos con nacionalidad española disminuyó ligeramente, un 0,25%, quedándose en algo más de 2,5 millones.

Según recoge Europa Press, la población de España también creció, superando por primera vez los 49 millones de habitantes (49.315.949), con un aumento del 1,04% respecto al año anterior.

En todo el país, los extranjeros representan ya más de 7 millones de personas, tras un crecimiento del 6,2%, mientras que la población española sube un leve 0,23%, hasta los 42.265.775 ciudadanos.

Otro dato relevante es que Galicia cuenta ya con 1.753 personas que han superado los 100 años, lo que supone 175 más que en julio de 2024.