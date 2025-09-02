Galicia llevará su cultura y gastronomía a Buenos Aires y Montevideo con Luz Casal y Baiuca como protagonistas

La Xunta de Galicia anunció hoy en Santiago de Compostela que el próximo mes de octubre la capital argentina acogerá una amplia programación cultural bajo el paraguas de Saborea Galicia Calidade.

Entre las actividades destacan los conciertos de la cantante Luz Casal y de Baiuca, que actuarán en Buenos Aires los días 12 y 10 de octubre, respectivamente. La iniciativa se enmarca en la celebración del Día Nacional de España, en el que Galicia será región invitada de honor por la Embajada española.

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, subrayó la importancia de este evento, que combina música, gastronomía, catas y otras propuestas culturales. Según señaló, se trata de una oportunidad para mostrar "una Galicia orgullosa de sus raíces, innovadora y con capacidad para competir a nivel global".

Además de Buenos Aires, la programación también se trasladará a Montevideo, en Uruguay, reforzando así la proyección internacional de la comunidad gallega y consolidando los lazos con la diáspora. González destacó la trayectoria de Luz Casal, a quien definió como "embajadora universal de Galicia", y la apuesta de Baiuca por llevar la tradición a terrenos vanguardistas que conectan con las nuevas generaciones.

Saborea Galicia Calidade

El evento Saborea Galicia Calidade es un escaparate pionero para la gastronomía y los productos gallegos en el exterior, dirigido a profesionales y medios especializados.

Según la Xunta, esta propuesta abre nuevas oportunidades comerciales y consolida la imagen de Galicia como referente de modernidad y calidad en el ámbito internacional.