Galicia da un paso más en la lucha contra el narco: excavadoras para buscar droga bajo tierra

La lucha histórica contra el narcotráfico en Galicia vivía en las últimas horas una imagen inusual incluso para una comarca tan marcada por esta actividad como O Salnés (Pontevedra): excavadoras de la Policía Nacional removiendo tierra en busca de alijos enterrados en una finca de Vilanova de Arousa.

El operativo, desarrollado ayer, supuso un despliegue de agentes, furgones oficiales y registros en municipios como Vilanova, Ribadumia y Pontecesures, dentro de una investigación de gran alcance que permanece bajo secreto de sumario.

El uso de maquinaria pesada —dos excavadoras del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT)— marcó la jornada. La policía rastreó el terreno palmo a palmo en la parroquia de Caleiro, convencida de que los investigados podrían haber ocultado droga, dinero u otros elementos bajo tierra, según confirmaron fuentes próximas al caso.

La intervención forma parte de una operación coordinada en la que participaron unidades de las comisarías de Vilagarcía, Santiago y Pontevedra, además del GRECO, especializado en crimen organizado.

Operativo contra el narcotráfico en zonas de Arousa (Pontevedra) que incluye registros con excavadoras Adrián Irago Europa Press

Los agentes realizaron al menos tres registros, uno de ellos en un inmueble de Ribadumia, y habrían detenido a dos hombres con vínculos familiares, uno de ellos con antecedentes por tráfico de heroína.

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, confirmaba que esta intervención es la continuación de otra operación desarrollada hace unas semanas en otra comarca gallega, también orientada a desarticular estructuras vinculadas al narcotráfico.

Todos los eslabones de la cadena

La operación, que movilizó a decenas de agentes, no sólo busca posibles alijos enterrados. También pretende recopilar pruebas sobre la estructura investigada, en la que figuran personas con antecedentes y presuntos colaboradores dedicados a la distribución de sustancias estupefacientes en Galicia.

Los agentes custodiaron el exterior de los inmuebles inspeccionados, accedieron a su interior y registraron cada estancia en busca de documentos, dinero o indicios que permitan avanzar en el caso.

Aunque el secreto de sumario impide conocer por ahora si hubo hallazgos bajo tierra, la imagen de las excavadoras trabajando será difícil de olvidar. Una escena pocas veces vista y que marca el pulso que mantienen las fuerzas de seguridad con las redes del narcotráfico.