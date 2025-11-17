Galicia planta cara al “tasazo de la basura” con 103 millones a los ayuntamientos desde 2022

El Ejecutivo gallego ha defendido este jueves su esfuerzo para sostener las arcas municipales frente al nuevo panorama fiscal en materia de residuos. Así, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, subrayaba esta mañana que el Gobierno autonómico “movilizó 103 millones de euros desde 2022” para apoyar a los ayuntamientos en la gestión de la basura y mitigar el impacto del conocido como “tasazo”, una tasa estatal obligatoria desde el pasado 10 de abril y que, según recordó, está provocando fuertes diferencias en los recibos de los hogares, “de hasta 230 euros según el municipio”.

Durante la reunión del Consello de la Xunta, el Ejecutivo autonómico ha conocido un informe que recopila las actuaciones, inversiones e instrumentos desplegados en los últimos años para sostener servicios municipales básicos, facilitar el cumplimiento de las nuevas obligaciones europeas y avanzar en objetivos de prevención y reciclaje. Rueda ha insistido en que “Galicia es la única comunidad autónoma con aportaciones específicas para apoyar a los ayuntamientos en esta materia”.

Sobre esta base, la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, que ha comparecido junto al presidente, recordaba que la nueva tasa municipal de residuos fue impuesta por la Ley estatal de residuos de 2022, una norma que la Xunta “consideró injusta desde el primer momento”.

Aunque el Gobierno central argumentó que la medida respondía a obligaciones comunitarias, expuso, la Comisión Europea aclaró en el Parlamento Europeo que la Directiva sobre residuos no exige crear una tasa específica, sino que deja en manos de los Estados elegir el instrumento para cubrir los costes completos del servicio.

La conselleira añadió que la ley estatal también impuso plazos más restrictivos que los fijados por la UE. En concreto, obligó a los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes a implantar la recogida separada de biorresiduos antes del 30 de junio de 2023, seis meses antes del plazo marcado por Bruselas. La Xunta solicitó una prórroga, sin éxito, argumentando las dificultades económicas y logísticas de los municipios.

Este escenario, ha señalado, se agrava con las políticas fiscales estatales de los últimos años: el impuesto al vertido y la incineración, la recuperación del gravamen a la producción de energía o la reciente tasa de la basura, medidas que “penalizan más que incentivan” y añaden presión sobre los ayuntamientos.

Red pública de biorresiduos

Para responder a este contexto, el Gobierno gallego ha intensificado su apoyo económico y técnico desde 2022. Entre las actuaciones más relevantes figura la puesta en marcha de una Red pública de infraestructuras de biorresiduos, con 13 plantas de transferencia y 4 plantas de compostaje, que supusieron una inversión de 45 millones de euros y que están plenamente operativas desde este verano. Gracias a ellas, los 295 municipios adheridos al modelo Sogama tienen estas instalaciones a menos de 50 kilómetros.

A estas infraestructuras se suma la próxima primera planta pública de clasificación de residuos textiles de Galicia, adjudicada en mayo por casi 22,5 millones y que se prevé en funcionamiento a mediados de 2026, coincidiendo con el nuevo deber municipal de separar esta fracción.

En paralelo, la Xunta decidió asumir con fondos propios el 60% de la subida del canon que Sogama aplica a los ayuntamientos por el tratamiento de los residuos, una decisión que supuso en 2025 un desembolso de 21,1 millones de euros. De ellos, 12,1 millones se distribuyeron a través del Fondo de Cooperación Local y otros 9 millones se transfirieron a Sogama para aplicar una tarifa reducida.

Además, este año se concedieron 11,5 millones de euros en ayudas para 170 entidades locales, con el fin de financiar mejoras en la recogida de diferentes fracciones, desde basura doméstica y voluminosos hasta aparatos eléctricos, aceites de cocina, residuos peligrosos, biorresiduos o materiales textiles. Medio Ambiente avanzó que en 2026 se lanzará una nueva convocatoria con énfasis en la digitalización de la recogida.