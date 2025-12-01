Galicia refuerza su apuesta por la ciencia con más de 64 millones para 448 grupos y 200 contratos investigadores en 2026

La Xunta confirmó hoy un nuevo impulso a la investigación gallega. El presidente autonómico, Alfonso Rueda, anunció que el Gobierno gallego destinará más de 64 millones de euros en 2026 para apoyar a 448 grupos de investigación y financiar cerca de 200 contratos predoctorales y posdoctorales, una decisión aprobada por anticipado “para dar certezas a un sector clave”.

Rueda enmarcó esta medida en la apuesta por “la investigación de sello gallego, la I+G+i”, y en el objetivo de generar, retener y atraer talento. El anuncio coincide con la última actualización del INE, que sitúa la inversión gallega en I+D en 1.058 millones de euros, máximo histórico, con un crecimiento tres puntos superior al promedio estatal.

En el ámbito predoctoral, la Xunta invertirá 15 millones, incluidos 12,4 millones para 102 contratos de cuatro años en universidades públicas, centros del CSIC, fundaciones sanitarias y organismos de investigación como el Cesga, además de 15 plazas de doctorado industrial orientadas a empresas y centros tecnológicos.

La etapa posdoctoral contará con más de 20 millones, destinados a 49 contratos de seis años y a 24 contratos de continuidad, orientados a consolidar líneas propias de trabajo en el sistema gallego de I+D+i.

Por último, se activará una convocatoria de casi 29 millones de euros para financiar a 448 grupos de investigación en modalidades que abarcan desde grupos de referencia competitiva hasta equipos emergentes. Las ayudas, de entre 15.000 y 105.000 euros anuales, podrán dedicarse a personal, equipación, material científico y acciones de transferencia.

La convocatoria mantiene el criterio de valorar el liderazgo femenino, un ámbito en el que Galicia experimentó en 2024 un crecimiento del 1,95 %, muy por encima del promedio estatal. La Xunta recuerda que estas medidas se integran en una estrategia más amplia, que incluye iniciativas como la Fundación Galtia o el programa Oportunius para captar talento investigador de excelencia.