Galicia refuerza la ciberseguridad sanitaria con una herramienta de IA para vigilar 50.000 identidades digitales

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Sanidade, ha sacado a licitación por un importe de 925.650 euros una nueva solución de ciberseguridad destinada a reforzar la protección de identidades digitales en el Servizo Galego de Saúde (Sergas).

La contratación, publicada en el Portal de Contratos Públicos de Galicia, tiene como finalidad blindar uno de los elementos más sensibles de la infraestructura tecnológica sanitaria: las cuentas de acceso utilizadas por profesionales y sistemas internos.

El proyecto busca dotar al Sergas de una herramienta avanzada capaz de alertar de manera temprana sobre amenazas que puedan comprometer la plataforma de identidades, además de ofrecer protección automatizada ante intentos de acceso no autorizados o comportamientos sospechosos. La solución actuará de forma proactiva ante anomalías que puedan indicar un ataque o un uso indebido.

Para ello, el sistema incorporará técnicas de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (machine learning) que permitirán analizar patrones de uso, construir un perfil de comportamiento habitual para cada identidad y detectar cualquier desviación respecto a esa línea base.

Se trata de una estrategia que, aplicada a los entornos sanitarios, resulta especialmente relevante dado el carácter crítico de los datos manejados y el elevado número de usuarios con acceso a sistemas clínicos.

Actualmente, el Sergas gestiona alrededor de 50.000 cuentas activas, entre personal asistencial, administrativo, técnico y servicios asociados. La nueva capa de seguridad pretende ofrecer una vigilancia constante y automatizada que complemente las medidas ya existentes.

La actuación está prevista para ser cofinanciada por la Unión Europea, que aportará hasta un 60 % del importe a través del Programa Feder Galicia 2021-2027, dentro de su línea de apoyo a la digitalización segura de servicios públicos.

Las empresas interesadas en participar en el procedimiento podrán presentar sus ofertas hasta el 9 de enero del próximo año, fecha límite fijada en el anuncio de licitación.