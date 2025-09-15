Galicia suma 881 afiliados extranjeros en agosto frente a la caída registrada a nivel nacional

La Seguridad Social ganó en Galicia 881 afiliados extranjeros en agosto, lo que supone un aumento del 1,1% respecto a julio y eleva el número total de cotizantes foráneos a 78.122, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El comportamiento en la comunidad contrasta con la media estatal, que en el mismo mes registró una pérdida de 22.079 cotizantes extranjeros, hasta situarse en torno a los 3,07 millones.

En el último año, Galicia ha sumado más de 10.000 afiliados extranjeros adicionales, lo que representa un crecimiento del 14,7%, mientras que en el conjunto de España el incremento fue de 198.526 trabajadores, equivalente al 6,9%.

Distribución por regímenes y provincias

Del total de cotizantes foráneos en Galicia, 65.118 se encuadran en el régimen general, de los cuales 2.288 en el agrario y 4.393 en el hogar. Además, se contabilizan 11.005 autónomos y 1.999 trabajadores del mar.

Por provincias:

A Coruña concentra 32.178 afiliados.

Pontevedra, 24.302.

Lugo, 11.641.

Ourense, 10.001.

Panorama nacional

En el conjunto del país, agosto se cerró con 3.069.269 trabajadores extranjeros, de los que un 30,5% procedían de países de la Unión Europea (935.368) y el resto, 69,5% (2.133.901), de terceros estados.

Por nacionalidades, los colectivos más numerosos son los de Marruecos (343.330), Rumanía (334.903), Colombia (252.550), Italia (214.144), Venezuela (203.990) y China (126.383).

En términos desestacionalizados, la afiliación repuntó en 47.864 trabajadores (+1,6%), hasta situarse en 3.047.089 ocupados.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, subrayó en un comunicado la relevancia del colectivo en la economía española: “Tres millones de trabajadores extranjeros han elegido nuestro país para desarrollar su vida y de esta forma, contribuyen a que la economía crezca y a garantizar nuestro futuro. Son fundamentales para el sostenimiento de nuestro Estado de bienestar”.