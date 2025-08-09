“Ni los gallegos se atreven”: el agua de una playa en Galicia deja helada a una turista

Cada verano, Galicia se convierte en escenario de un curioso ritual: turistas que llegan ilusionados a sus paradisíacas playas descubren que el verdadero desafío no es encontrar sitio en la arena, sino atreverse a entrar en el agua. Este año, un vídeo publicado en TikTok ha capturado esa experiencia con humor y se ha vuelto viral. En él, una joven muestra una playa gallega de aguas cristalinas y arena dorada… completamente vacía. “Ni los gallegos se meten”, comenta entre risas.

La frase se ha convertido en lema no oficial del verano gallego. Miles de usuarios han reaccionado con comentarios como “si notas la amputación, está fría; si no la notas, congelada” o “me bañé en Galicia hace 6.000 años, os hablo desde dentro de la criogenización”. Otros recomiendan neopreno, resignación o simplemente contemplar el mar desde la toalla.

¿Por qué está tan fría el agua?

La explicación está en el fenómeno de afloramiento costero, también conocido como upwelling. Este proceso oceanográfico provoca que aguas profundas y frías asciendan a la superficie, especialmente en la costa gallega, debido a los vientos del norte y al anticiclón de las Azores. Como resultado, incluso en pleno agosto, la temperatura del mar ronda los 15 °C a 19 °C.

Playas como A Lanzada, en O Grove, han registrado medias de 15,2 °C, mientras que en Fisterra, históricamente, la temperatura apenas ha subido de los 16 °C. Aunque el cambio climático ha elevado ligeramente estos valores, el impacto es mínimo en la percepción de los bañistas.