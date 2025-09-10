La gran protagonista de las fiestas de Sanxenxo: no te lo esperarás

Cuatro de septiembre por la mañana. Sales a pasear, la calle mucho mas llena de lo habitual y de repente te encuentras con todo el puerto invadido por figurines de cebollas. La plaza principal está recubierta por largas ristras de cebolla y hay un puesto en cada esquina del puerto donde solo se ven, exacto. Cebollas.

Así celebra Sanxenxo, una pequeña localidad costera de la provincia de Pontevedra, sus fiestas patronales. Este evento gastronómico supone una de las fiestas más esperadas del verano. Durante más de una semana vecinos y veraneantes disfrutan de degustaciones, competiciones, música y actividades culturales propiciando así un ambiente extraordinario.

Desde hace ya cuatro décadas, cultivadores de cebolla de los alrededores se reúnen en la capital del municipio para dar comienzo a la histórica celebración.

¿Cómo se celebra?

El día tres de septiembre tiene lugar la exaltación de la cebolla, donde los vecinos disfrutan de un amplio programa de música protagonizado por la banda municipal de sanxenxo y grupos invitados. Destaca también la oportunidad de degustar multiples platos en las casetas gastronómicas y restaurantes locales. La celebración también cuenta con espectáculos infantiles, eventos culturales y competiciones deportivas, convirtiéndola así en una fiesta ideal para todas las edades.

Fiesta de la cebolla 2025 La Razón La Razón

Al día siguiente comienza la feria. Sanxenxo se cubre de cebollas y grandes esculturas de la hortaliza invaden el recinto portuario. A lo largo de la mañana los paseantes gozan de las competiciones culinarias, además de tener la oportunidad de comprar distintos productos locales. Durante estas fechas también se hace entrega de la conocida como “Cebola de Ouro” (Cebolla de oro) un galardón destinado a figuras destacadas que hayan colaborado a favor del pueblo.

Figura de cebollas. La Madama. La Rázon La Razón

La fiesta de la cebolla es también la ocasión perfecta para despedir el verano, siendo Sanxenxo una de las villas marítimas más turísticas de Galicia.