La Guardia Civil sorprende en Santiago a un instructor de autoescuela dando clases de camión sin habilitación

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil en Galicia ha presentado una denuncia contra un instructor de autoescuela en Santiago por impartir clases prácticas para obtener el permiso de clase C sin contar con el certificado de aptitud legalmente requerido.

La investigación se originó tras denuncias ciudadanas y culminó con una inspección exhaustiva de un camión rígido de 18 toneladas perteneciente a una autoescuela local, detectando irregularidades en la formación de conductores profesionales.

Los agentes verificaron minuciosamente la documentación del vehículo y del instructor, confirmando la ausencia del título habilitante necesario para ejercer como profesor de prácticas. La Jefatura Provincial de Tráfico de A Coruña será la encargada de instruir y sancionar la infracción detectada.

Consecuencias administrativas y económicas

La normativa vigente clasifica estos hechos como infracciones administrativas muy graves, lo que podría resultar en sanciones económicas de hasta 3.000 euros contra el responsable o la entidad formativa.

La Guardia Civil ha remitido un informe detallado a la Jefatura Provincial, que determinará la tipificación exacta de las infracciones y las responsabilidades específicas, incluyendo posibles consecuencias para la autoescuela propietaria del vehículo.