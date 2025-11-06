Del hospital a la prisión: el joven acusado de matar a su madre en Vilagarcía (Pontevedra) ya está entre rejas

Dos meses después de que un grito ahogado rompiera la calma de la calle Duque de Rivas, Vilagarcía (Pontevedra) vuelve a mirar hacia aquel edificio de fachada discreta donde ocurrió una tragedia que nadie olvida. Ayer por la tarde, el hijo de 22 años acusado de matar a su madre y lanzarse después al vacío ingresó en prisión provisional, comunicada y sin fianza, por orden de la jueza del Tribunal de Instancia número 2 de la ciudad.

La magistrada decretó su detención el martes, coincidiendo con el momento en que iba a recibir el alta médica en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde permanecía ingresado desde el día del crimen. Custodiado por agentes y con un estado físico aún frágil, pasó a disposición judicial y fue trasladado al centro penitenciario, acusado formalmente de homicidio.

Los hechos se remontan al 5 de septiembre. Aquel día, una mujer de 61 años, empleada del servicio de ayuda en el hogar del municipio, fue hallada muerta en su piso, boca abajo y en un charco de sangre. Su cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca. Minutos antes, su hijo se había precipitado por la ventana del tercer piso, en lo que los investigadores interpretaron como un intento de acabar con su vida.

Fue una hermana de la víctima quien, al no obtener respuesta, accedió al domicilio y descubrió la escena. El joven, malherido, sobrevivió a la caída con fracturas y un shock hemorrágico severo, siendo evacuado de urgencia al hospital comarcal de O Salnés y, posteriormente, al de Vigo.

Durante semanas, los vecinos de la zona revivieron una y otra vez el suceso. “No escuchamos gritos ni peleas”, relataban entonces, incrédulos ante lo ocurrido. Aquella tarde, la Policía acordonó la calle y desplegó un amplio operativo con agentes de la Científica, bomberos y efectivos de emergencias, mientras el cuerpo sin vida era trasladado al Anatómico Forense.

El ingreso en prisión del joven cierra una fase de la investigación, pero no el impacto emocional de un suceso que dejó a Vilagarcía paralizada. “Era una mujer muy querida, trabajadora y discreta”, recordaban sus compañeras del servicio de asistencia domiciliaria en los días posteriores.

El caso, investigado desde el primer momento como un presunto matricidio, sigue su curso en sede judicial. La instrucción determinará ahora si el acusado actuó bajo alguna alteración psicológica o si existieron antecedentes de conflicto familiar.

Mientras tanto, la ciudad intenta recuperar la normalidad. Pero en la calle Duque de Rivas, donde los balcones siguen mirando al mismo cielo gris de aquel septiembre, la tragedia permanece suspendida en el aire, recordando que, incluso en los lugares más tranquilos, el horror puede irrumpir sin previo aviso.