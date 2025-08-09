El incendio de Chandrexa (Ourense) arrasa 700 hectáreas y se convierte en el mayor del año en Galicia

Este incendio forestal, iniciado el viernes 8 de agosto en la parroquia de Requeixo, ha avanzado rápidamente debido a las altas temperaturas y la orografía del terreno. A pesar de la magnitud del fuego, no se han reportado daños a viviendas cercanas, ya que el área afectada es principalmente montañosa. Sin embargo, las autoridades mantienen la alerta debido a la intensidad de las llamas y la dificultad para controlar el perímetro del incendio.

En las labores de extinción participan efectivos de la Xunta de Galicia, incluyendo brigadas, agentes, motobombas, helicópteros y aviones, así como unidades técnicas de apoyo. Además, se ha movilizado personal del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) para reforzar los esfuerzos. Durante las operaciones, un brigadista de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Laza sufrió un golpe de calor y fue evacuado para recibir atención médica.

El alcalde de Chandrexa de Queixa, Francisco Rodríguez, ha expresado su preocupación por la rápida propagación del fuego y ha señalado que el origen del incendio podría ser intencionado, ya que se han detectado focos en varios puntos distintos. Las autoridades locales continúan investigando las causas del siniestro y trabajan en coordinación con los equipos de emergencia para controlar la situación.

Este incendio se suma a otros focos activos en Galicia, como el de Monteseiro en A Fonsagrada (Lugo), que ha quemado 120 hectáreas y ha sido estabilizado en la mañana del sábado. Las autoridades mantienen la vigilancia en la región debido a la ola de calor que persiste y al riesgo de nuevos incendios.