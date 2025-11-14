Interceptados en Vigo 60.000 bolsos falsos que imitaban modelos de firmas de lujo

Agentes del Servicio Fiscal de la Guardia Civil de Pontevedra y funcionarios de Aduanas han intervenido en el puerto de Vigo más de 60.000 bolsos falsificados localizados en el interior de tres contenedores procedentes de China, en una de las mayores incautaciones registradas en los últimos meses.

La operación, llevada a cabo el pasado martes durante una inspección rutinaria de mercancías declaradas a la importación, permitió detectar que los artículos vulneraban los derechos de propiedad industrial de varias firmas de lujo.

Según la información facilitada por la Agencia Tributaria, los contenedores tenían como destino declarado una empresa portuguesa, lo que apunta a que el mercado luso sería el punto final de distribución de estos bolsos falsificados.

En los documentos aduaneros figuraba un envío de artículos de marroquinería sin referencias a marcas, pero la revisión física de la carga evidenció que una gran parte de los productos reproducía modelos muy conocidos de firmas internacionales.

Una parte significativa del material intervenido presentaba ya logos falsos pegados o incluso cosidos sobre los bolsos, imitando con precisión el aspecto de los originales. El resto de unidades, pese a no incorporar todavía los emblemas, reproducían con exactitud la forma, diseño y acabados de modelos concretos de las marcas perjudicadas, una práctica habitual para facilitar un rápido ensamblaje del logotipo al llegar al país de destino.

Con esta operación, las autoridades elevan a casi 100.000 las unidades de productos falsificados incautados en el puerto de Vigo en los últimos meses, un punto estratégico de vigilancia aduanera debido al elevado volumen de mercancía que llega desde Asia.