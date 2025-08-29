Un joven médico vigués desarrolla su carrera en cardiología mientras se forma como director de orquesta en Alemania

Un joven de 27 años de Vigo ha conseguido una hazaña académica poco común: combinar con éxito dos carreras tan exigentes como la medicina y la música. Tras obtener el grado en Medicina por la Universitat de Barcelona y en Dirección de Orquesta y Coro por la Escola Superior de Música de Catalunya, se prepara ahora para afrontar una ambiciosa etapa académica en Alemania.

Durante su etapa Erasmus en Alemania, Ánxelo demostró una extraordinaria capacidad investigadora. Fue admitido de manera excepcional como doctorando en la Universidad de Heidelberg, donde llevó a cabo una investigación pionera sobre la influencia de las frecuencias musicales en pacientes oncológicos. Su tesis, que defenderá el próximo 15 de septiembre, ha despertado gran interés en el ámbito académico.

Un camino de excelencia y superación

Su compromiso con la excelencia lo llevó a ser aceptado simultáneamente en los másteres de Dirección de Orquesta de Viena y de Núremberg. Finalmente, eligió esta última ciudad para continuar su formación, evidenciando su búsqueda constante de crecimiento profesional.

A pesar de enfrentar desafíos como haber tenido que repetir la selectividad tres veces y mudarse al extranjero sin dominar el idioma, Ánxelo nunca perdió la determinación. Su capacidad de esfuerzo lo ha convertido en un referente de perseverancia y talento multidisciplinar.

Tras la defensa de su tesis doctoral, tiene previsto especializarse en Cardiología mientras continúa el máster en Dirección de Orquesta, con el objetivo de materializar su sueño: una carrera dual que conecte la investigación médica con la práctica artística.