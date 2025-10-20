Muere un motorista tras una colisión con un turismo en Outeiro de Rei (Lugo)

Un motorista ha perdido la vida este fin de semana tras sufrir un accidente de tráfico el sábado por la noche en el municipio lucense de Outeiro de Rei. El siniestro se produjo en torno a las 20.15 horas, cuando el vehículo de dos ruedas colisionó contra un turismo en el kilómetro 509 de la carretera N-VI, a la altura de la parroquia de Guillar.

Según informó el 112 Galicia, fue una persona particular la que dio la voz de alarma al presenciar el choque. De inmediato, el centro de emergencias activó un amplio operativo en el que participaron el Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Friol-Palas y la Guardia Civil de Tráfico.

A su llegada, los servicios sanitarios atendieron al motorista, que presentaba lesiones de extrema gravedad. Tras ser estabilizado en el lugar, fue evacuado de urgencia al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) de Lugo, donde ingresó con vida. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, el hombre falleció horas después debido a la gravedad de las heridas sufridas.

La Guardia Civil de Tráfico se hizo cargo del atestado y abrió una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente, que obligó a regular el tráfico en la zona durante las labores de auxilio y retirada de los vehículos implicados.