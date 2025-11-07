Muerte violenta en la antigua estación de autobuses de Vigo: una mujer detenida por apuñalar a un hombre sin hogar

Un hombre perdía la vida en la tarde de ayer en Vigo tras ser apuñalado en el entorno de la antigua estación de autobuses, en la Avenida de Madrid, una zona en la que pernoctan habitualmente varias personas sin hogar.

Según informan fuentes de la Policía Nacional, el suceso tuvo lugar poco después de las 19.00 horas, cuando el varón fue atacado supuestamente por una mujer que también vivía en el lugar.

La presunta autora del homicidio fue detenida poco después por agentes del cuerpo, que acordonaron la zona y desplazaron hasta el punto a efectivos de la policía científica y de la policía judicial para recabar pruebas y esclarecer las circunstancias del crimen.

Fuentes de la investigación han confirmado que tanto la víctima como la detenida carecían de domicilio fijo y solían dormir en el recinto abandonado de la antigua estación. El hombre, que rondaba los 60 años, llevaba más de medio año viviendo en el lugar, mientras que la mujer, que no alcanzaría los 40, se había instalado allí hacía apenas un mes.

Vecinos y familiares del fallecido se acercaron hasta el entorno de la estación al conocer la noticia, visiblemente conmocionados por lo ocurrido. Algunos de ellos aseguraron que ambos mantenían una relación cordial y que nunca los habían visto discutir.

“Tenían muy buena relación, siempre estaban juntos y se ayudaban entre ellos”, señalaban con incredulidad ante la escena.

El cuerpo fue levantado pasadas las nueve de la noche, una vez concluidas las labores de inspección ocular. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer los motivos del apuñalamiento y determinar las circunstancias exactas de la muerte.