Se niega a ser cacheada tras robar un bolso en Vigo: insultos, patadas y manotazos

La Policía Local de Vigo detuvo a última hora del pasado domingo, 31 de agosto, a una joven de 26 años acusada de robar un bolso en una lavandería y agredir después a una agente cuando iba a ser cacheada en un local de la calle Doctor Carracido.

Los hechos comenzaron sobre las 20.00 horas, cuando una mujer llamó al 092 para denunciar que otra le había sustraído el bolso, aunque la tenía localizada en un establecimiento próximo.

Una patrulla se desplazó hasta el lugar, donde se encontraban ambas implicadas. La víctima explicó a los agentes que había dejado el bolso sobre la mesa de una lavandería en la calle Menéndez Garrido y que la sospechosa lo había cogido.

La sustracción fue presenciada por un viandante, que avisó a la propietaria e indicó el lugar en el que se había refugiado la presunta autora. La víctima logró recuperar el bolso antes de la llegada de la dotación policial y, en un primer momento, comprobó que no faltaba ninguna de sus pertenencias.

De la colaboración a la agresión

Siguiendo el protocolo, los agentes decidieron trasladar a la sospechosa a los baños del local para que una funcionaria realizase un cacheo superficial. Aunque inicialmente mostró disposición a colaborar, la joven cambió repentinamente de actitud y se negó a la inspección, reaccionando con insultos, patadas y manotazos contra las agentes.

Pese a las advertencias sobre las consecuencias de su conducta, la mujer persistió en su resistencia. Finalmente, propinó un puñetazo en el brazo derecho a una de las funcionarias, momento en el que fue detenida por un presunto delito de atentado a la autoridad.

La Policía Local trasladó a la mujer a dependencias policiales, donde quedó a disposición judicial.