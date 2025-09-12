Norman Reedus, actor estadounidense, sobre su experiencia grabando en España: "Quiero una casa en Galicia"

Uno de los actores de televisión más famosos del mundo es el estadounidense Norman Reedus, quienes muchos también le conocerán por interpretar el papel de Daryl Dixon en 'The Walking Dead', la prestigiosa serie sobre muertos vivientes. Además, también es el protagonista principal del spin off de esta misma serie, el cual se llama igual que el personaje del que hace ('The Walking Dead: Daryl Dixon').

Hace poco menos de una semana, el jueves 4 de septiembre concretamente, las calles de Callao, Madrid, fueron invadidas como ocurre en la serie de la que forma parte. No obstante, en esta ocasión fue por personas vivas, no por 'caminantes' (zombies). Es cierto que algún ser no muerto andaba suelto, no tenían nada que hacer con la ola de fans que habían llegado a la capital para conocer al mismo Norman Reedus y a su compañera de trabajo, Melissa McBride. Todo esto se debió a que se estaba celebrando la premier de la tercera temporada del spin off, la cual ya ha sido estrenada y ha tenido varias ciudades españolas como sets de rodaje.

«The Walking Dead: Daryl Dixon»: Un western zombi con acento español AMC Networks

'The Walking Dead Daryl Dixon', una serie con sabor a España

Debido a la participación del protagonista en España para su tercera entrega, y habiéndose confirmado quela cuarta y última tomará el mismo escenario, la Cadena SER ha procedido a entrevistarle en lo que se conoce como 'El cine en la Ser', un programa radiofónico y podcast que habla sobre la actualidad cinematográfica, y Norman Reedus a la orden del día en España.

La principal opinión que mantiene el actor sobre nuestro país es la siguiente: "Es genial. Me encanta España", confiesa nada más comenzar la entrevista. De hecho, la parte que más le ha gustado de todas es Galicia, escenario que se puede ver reflejado en el capítulo dos de la temporada. "Esa es mi zona favorita, la Costa de Muerta, toda esa zona", aporta mientras que gesticula con las manos.

"Hay mucha pasión en España. La gente quiere hablar contigo y abrazarte"

Por supuesto, si algo define a los españoles es que nos encanta deleitar nuestros paladares con la mejor gastronomía posible, algo que también enamora a Norman entre muchas otras cosas. Continuando hablando sobre el terreno gallego, expone que le gusta "la comida, la arquitectura y la gente". Además, sobre ha hecho hincapié en lo último ahora mencionado y ha ofrecido varias cualidades que mantienen los españoles.

"Hay mucha pasión en España. La gente quiere hablar contigo, quiere abrazarte, quiere seguir hablando contigo y presentarte a los actores o a quien sea", razona. Al ser una persona procedente de los Estados Unidos, el idioma que ha estado y está escuchando durante los últimos días es bastante diferente al suyo. Sin embargo, no centra el foco en las diferencias gramaticales, sino en cómo nos expresamos aquí.

Norman Reedus: "Quiero comprarme una casa en Galicia"

Cabe destacar que las dos primeras temporadas de 'The Walking Dead: Daryl Dixon' fueron rodadas en Francia, ya que sus próximas declaraciones tienen que ver con ello también. "La forma de hablar y dialogar es muy diferente. De hecho, no me di cuenta de lo diferentes que eran Francia y España hasta que viví y trabajé aquí. En España, la paleta de colores es diferente", expresa mientras nos califica como muy pasionales y enérgicos.

Para Norman Reedus en España todo es diferente, y eso es lo que nos hace únicos. Hablando ahora un poco más detalladamente de la serie, aporta lo siguiente: "La belleza de la serie es que está en español, como también estaba en francés en Francia, y eso es genial". Finalmente, el actor concluye expresando que le encanta estar ahora mismo en nuestro país y que, "de hecho, quiero una casa en Galicia".