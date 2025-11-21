El otoño se tiñe de blanco en Lugo: primeras nevadas con la cota en 800 metros

El otoño gallego muestra estos días su rostro más invernal. En las montañas de Lugo, el paisaje amanece cubierto por un velo blanco que tiñe de frío lugares como Pedrafita do Cebreiro, donde las primeras nieves del año dejan estampas propias de diciembre. La nieve, temprana pero esperada tras el desplome térmico de los últimos días, ha caído a cotas situadas entre los 800 y 900 metros, según informa MeteoGalicia, que sitúa los termómetros por debajo de los 5 grados en buena parte del interior.

En este marco, del día avanzará hoy entre chubascos intermitentes, más probables en la mitad norte, heladas en las zonas de montaña y un viento del norte que contribuye a acentuar la sensación de frío. El cielo, más despejado cuanto más al sur, ofrece un contraste que anticipa la llegada de un fin de semana de variabilidad atmosférica.

De cara a este viernes, 21 de noviembre, la cota de nieve continuará fijada en torno a los 800 metros, sin cambios significativos en las temperaturas, que seguirán marcadas por un ambiente frío y estable en las mínimas. Se esperan cielos nublados con lluvias aisladas durante las primeras horas del día en el norte, mientras que el resto de Galicia disfrutará de intervalos de nubes y claros.

La evolución del tiempo para los próximos días confirma que Galicia se moverá entre la influencia de altas presiones y la llegada de nuevos frentes, lo que dejará un ambiente cambiante. En la situación prevista para este fin de semana y comienzos de la próxima, la comunidad quedará primero bajo un escenario anticiclónico transitorio, con cielos nubosos y chubascos ocasionales en las primeras horas por el norte, heladas en montaña y temperaturas sin grandes variaciones.

El sábado, un centro de bajas presiones se acercará a Galicia, trayendo inestabilidad. Se prevén cielos muy nubosos y lluvias que comenzarán por el litoral noroeste durante la mañana y se extenderán al resto del territorio a partir del mediodía, con vientos del suroeste y un ligero ascenso térmico. El domingo llegará un nuevo frente por el norte, dejando chubascos generalizados y un notable ascenso en las temperaturas mínimas, acompañado también de viento del suroeste, moderado y con intervalos fuertes en el litoral.

La próxima semana arrancará con otro frente, que traerá lluvias y vientos del oeste, en un ambiente de temperaturas suaves y poca oscilación térmica. A partir del martes, Galicia tenderá a quedar bajo dominio anticiclónico, con vientos del norte, menor probabilidad de precipitaciones y un progresivo descenso de las temperaturas.

Un otoño que, por unos días, se viste de invierno.