Ourense tendrá que pagar 1.000 euros a más de 60 policías locales por falta de seguridad en el trabajo

El Juzgado de lo Social Número 1 de Ourense ha condenado al Concello a indemnizar con 1.000 euros a cada uno de los 62 agentes de la Policía Local que denunciaron deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales. La resolución señala que la administración municipal incumplió la normativa vigente, vulnerando los derechos de los policías a su seguridad y bienestar en el trabajo. En total, la indemnización asciende a 62.000 euros, muy por debajo de los ocho millones reclamados inicialmente por los agentes.

La sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, se enmarca en un contexto de conflictos laborales en el Concello, con múltiples litigios abiertos por pluses de nocturnidad, festividad o discrepancias salariales.

Los policías denunciaron la ausencia de protocolos de seguridad adecuados, la falta de acceso a equipos de protección personal y colectiva (como cascos, escudos, pistolas Taser o pinchos para controles) y la carencia de formación específica para determinadas intervenciones. Según el fallo, varios de estos elementos se encontraban almacenados bajo llave, en lugar de estar disponibles en los vehículos de patrulla, como establece la Ley 4/2007 de Coordinación de Policías Locales y su normativa de desarrollo.

También alegaron deficiencias en las medidas de seguridad durante las pruebas de tiro y en actuaciones en la vía pública, así como la ausencia de cursos formativos continuados, lo que, en su opinión, incrementaba el riesgo en el desempeño de su trabajo.

El tribunal no ha aceptado la totalidad de la reclamación, pero sí ha reconocido la existencia de deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales, fijando finalmente una compensación de 1.000 euros por agente.