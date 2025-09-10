Pega un puñetazo a la dueña de un local en Vigo y trata de clavarle las llaves a un policía

Un violento altercado ocurrido en la madrugada del pasado domingo, 7 de septiembre, en un local de la Avenida de Ramón Nieto de Vigo, terminó con un hombre de 42 años detenido por la Policía Local acusado de un delito de atentado contra la autoridad. El individuo, según informan fuentes policiales, había agredido previamente a la responsable del establecimiento y a varios clientes antes de enfrentarse a los agentes.

La Sala de Comunicaciones del 092 recibió la llamada de alerta a las 02.55 horas. Varias patrullas se desplazaron hasta el lugar y allí fueron recibidas por la dueña del local, quien relató que un varón había entrado insultando a la camarera y que, al recriminarle su actitud, recibió un puñetazo en el estómago.

La situación derivó en una pelea en la que intervinieron varios clientes que trataron de sacar al agresor del establecimiento. Durante el forcejeo, uno de los presentes sufrió una herida con laceración en el brazo derecho y otro mostró su camiseta completamente desgarrada.

Cuando llegaron los agentes, el hombre se encontraba en la acera frente al local, negándose a colaborar, a identificarse y a dar explicaciones sobre lo sucedido. Incluso intentó marcharse en su vehículo, estacionado de forma indebida sobre una acera, pese a las indicaciones policiales.

En ese momento, la Policía le informó de que sería trasladado a dependencias policiales para su plena identificación, dado que los agredidos podían interponer denuncia. Lejos de acatar la orden, el hombre reaccionó tratando de clavar las llaves del coche en el rostro de uno de los funcionarios, que logró esquivar la agresión. Finalmente, fue reducido en el lugar.

El detenido fue trasladado a comisaría por la supuesta comisión de un delito de atentado contra la autoridad. Además, su vehículo fue retirado al depósito municipal, después de que se negara a designar un conductor alternativo, pese a que se le ofreció esa opción como medida favorable.