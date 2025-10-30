Los policías de Santiago siguen el camino de los bomberos y se niegan a hacer horas extra

Los policías locales de Santiago han decidido en asamblea conservar su postura de no realizar horas extra de forma voluntaria, secundando así la medida vigente entre los bomberos municipales. La votación, celebrada en la noche del miércoles, se resolvió por unanimidad, según confirmaron fuentes de Comisiones Obreras, sindicato mayoritario en ambos cuerpos.

Los agentes mantendrán esta decisión hasta que se produzcan "avances significativos y palpables" en la negociación con el gobierno local. Los representantes sindicales recordaron que las conversaciones comenzaron en marzo y consideran que ha habido tiempo suficiente para evitar la situación actual. La participación del 80% de la plantilla en la asamblea se interpreta como muestra del alto grado de descontento entre los efectivos.

Durante el encuentro, los agentes manifestaron su malestar por lo que califican de "evidente dejadez" del Concello al no aplicar lo establecido por el Tribunal Supremo en relación con los pluses de nocturnidad y festividad, que reclaman que se abonen de forma fija en nómina y no mediante pagos independientes. Además, recordaron que llevan un año sin cobrar las horas extra realizadas.

Efectos sobre los servicios de seguridad y emergencias

La falta de efectivos y la ausencia de horas extraordinarias están afectando a la operatividad de los servicios municipales. El parque de bomberos permaneció inactivo por primera vez en su historia el pasado lunes, y la semana anterior no pudo atender dos incendios simultáneos en la ciudad, lo que obligó a intervenir a los Grupos de Emerxencias Supramunicipais (GES) de Brión y Padrón. En el caso de la Policía Local, con una plantilla de 126 agentes —nueve de ellos en prácticas—, la disponibilidad para cubrir turnos ordinarios se ha reducido al mínimo.

"Esta situación deja claro que hasta ahora, ambos cuerpos del Ayuntamiento funcionaron correctamente gracias a la buena voluntad y predisposición de sus trabajadores", indicaron los agentes en un comunicado, destacando que su decisión "no se trata de una huelga, ni de un boicot a los servicios". Añadieron que continuarán desempeñando sus turnos habituales "de manera profesional y según lo establecido en el convenio".