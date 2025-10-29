Da positivo en cocaína y benzodiacepinas mientras llevaba a tres niños en un autobús en Ourense

La Guardia Civil de Tráfico ha informado de que un conductor de autobús escolar dio positivo en cocaína y benzodiacepinas mientras transportaba a tres menores de entre siete y doce años en la zona de Baixa Limia, en la provincia de Ourense. Los hechos ocurrieron el pasado 14 de octubre durante un control rutinario incluido en la campaña especial de vigilancia del transporte escolar.

Según el Instituto Armado, el conductor fue sometido a un test de detección de drogas y el resultado arrojó presencia de ambas sustancias. La prueba fue posteriormente contrastada y confirmada por un laboratorio homologado, tal y como marca el protocolo en estos casos.

El vehículo en el que viajaban los tres menores fue inmovilizado de inmediato hasta que otro conductor pudo hacerse cargo del servicio, garantizando así la seguridad de los niños. La Guardia Civil no ha precisado la identidad del implicado, pero sí ha recordado que este tipo de actuaciones pueden derivar en sanciones administrativas o incluso en responsabilidades penales, dependiendo de la concentración de sustancias detectadas y de la existencia de síntomas de consumo.

El cuerpo destaca que este tipo de casos son “aislados y puntuales” dentro del transporte escolar en Galicia, aunque recalca la importancia de mantener una “vigilancia constante” para garantizar la seguridad de los menores.

Por ello, la Guardia Civil de Tráfico ha anunciado que continuará realizando “controles específicos” en el ámbito escolar. Estas inspecciones se enmarcan dentro de las campañas que la Dirección General de Tráfico desarrolla periódicamente para verificar las condiciones de los vehículos, el cumplimiento de las normas de seguridad y la aptitud de los conductores.

La campaña en la que se detectó este positivo forma parte de un operativo nacional que busca reforzar la seguridad en el transporte de menores, especialmente en zonas rurales donde las rutas escolares son más extensas. Además de las pruebas de alcoholemia y drogas, los agentes comprueban el uso de cinturones, el estado técnico del vehículo y la documentación de las empresas contratadas para este servicio.