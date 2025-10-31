"Potencialmente peligroso": denuncian el anclaje de las luces de Navidad a las ventanas góticas de una iglesia de Coruña

La instalación del alumbrado navideño en pleno casco histórico de A Coruña ha generado controversia tras la denuncia presentada por una asociación de defensa del patrimonio, que advierte de daños potenciales en la iglesia de Santiago, uno de los templos más antiguos y emblemáticos de la ciudad.

Según la entidad denunciante, los operarios encargados de colocar las luces de Navidad habrían anclado parte de la estructura luminosa directamente en las ventanas góticas del templo, un elemento arquitectónico de gran valor histórico y artístico. La organización considera que este procedimiento vulnera las normas básicas de protección del patrimonio cultural.

El colectivo ha trasladado su preocupación tanto al Arzobispado de Santiago como al Ayuntamiento de A Coruña, solicitando la retirada inmediata de los anclajes y una revisión técnica para determinar si se ha producido algún daño en la piedra o en los marcos de las vidrieras.

La iglesia de Santiago, situada en la Ciudad Vieja, es un edificio de origen románico con añadidos góticos que datan del siglo XV. Está catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC), lo que implica una protección especial frente a cualquier tipo de intervención que pueda alterar su estructura o estética.

Fuentes municipales consultadas aseguran que el montaje del alumbrado forma parte del contrato anual de iluminación festiva, pero no precisaron si existió una autorización específica para la colocación de los soportes en el monumento. Por su parte, el Arzobispado no ha emitido comentarios hasta el momento.

El incidente ha reavivado el debate sobre el equilibrio entre la decoración festiva y la conservación del patrimonio histórico, especialmente en entornos urbanos con edificios protegidos. Si se confirmaran los daños, Patrimonio de la Xunta de Galicia podría exigir la restauración de los elementos afectados y la imposición de sanciones.