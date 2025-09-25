El PPdeG afirma que está “en el mismo lugar que el rey de España y la mayoría de gobiernos europeos” sobre Gaza

El debate sobre la calificación de la ofensiva israelí en Gaza volvió a centrar la actualidad política en Galicia. El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, defendió este jueves la postura de su partido después de que los populares participasen en un minuto de silencio convocado por el PSdeG en el Parlamento gallego “por las víctimas inocentes del genocidio en la Franja de Gaza y Cisjordania”.

Pazos insistió en que la participación de los populares obedeció únicamente a la voluntad de mostrar solidaridad con las víctimas y no a un debate terminológico. “No vamos a permitir que un debate de nomenclaturas impida mostrar nuestra solidaridad con gente que lo está pasando francamente mal”, subrayó, evitando emplear la palabra genocidio.

El día anterior, el presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, había reconocido públicamente que su grupo era “perfectamente consciente” de que aquel minuto de silencio condenaba el genocidio, convirtiéndose en la primera vez que un varón popular empleaba ese término en relación con la ofensiva de Israel. Una declaración que contrasta con la posición del PP a nivel nacional.

Pese a ese gesto, el PPdeG rechazó poco después una iniciativa del BNG para condenar expresamente el genocidio, defendiendo que no comparten esa “calificación jurídica” y refiriéndose a la situación como una “barbarie”, “masacre” o “atrocidad”.

Sin minuto de silencio para las víctimas de Hamás

En rueda de prensa, Pazos cargó contra la oposición, a la que acusó de negarse a extender el minuto de silencio a las víctimas del terrorismo de Hamás. “Cada uno sabrá dónde se posiciona. Nosotros no vamos a permitir que un debate de nomenclaturas impida mostrar nuestra solidaridad”, recalcó.

El portavoz popular defendió que tanto el PPdeG como la Xunta y la mayoría de los gallegos están “exactamente en el mismo lugar que el rey de España y la inmensa mayoría de los gobiernos europeos”.

Así, recordó que Felipe VI, en su intervención ante la Asamblea de la ONU por el 80º aniversario de la organización, habló de “detener ya la aberrante masacre” en Gaza sin emplear el término genocidio.

Para Pazos, lo relevante es que “toda la población está de acuerdo en que hay que revertir la situación en Gaza, declarar un alto el fuego inmediato, permitir la llegada de ayuda humanitaria y pedir un cambio de rumbo al Gobierno de Israel”. El resto, concluyó, “no son más que polémicas interesadas”.