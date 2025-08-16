Un pueblo de A Coruña alerta tras haber encontrado restos de explosivos en el monte, en plena ola de incendios

En la ola de incendios forestales más grave de la historia de Galicia, con toda la provincia de Ourense ardiendo, el concello de Vimianzo ha hecho un hallazgo inquietante. Restos de explosivos en un monte de una de sus parroquias. El consistorio ha dado la voz de alarma a través de las redes sociales, al tiempo que ha pedido colaboración ciudadana.

El artefacto en cuestión se ha detectado en la mañana de este sábado en plena naturaleza. Ante la sospecha -y, en muchos casos, certeza- de que muchos de los incendios forestales que azotan a España desde hace ocho días son en realidad provocados, las instituciones como el concello de Vimianzo han pedido a los vecinos que ante cualquier hallazgo del estilo se alerte de forma inmediata a las autoridades.

Desde hace más de una semana, más de 120.000 hectáreas se han calcinado en toda España, muchos focos siguen sin ser controlados y España está recibiendo la ayuda de aviones cisterna italianos ante la magnitud de las llamas en muchos puntos de la península. El descubrimiento de explosivos en el monte es un indicio de que en los próximos días estos episodios podrían continuar, sobre todo ante las elevadas temperaturas que vive el país también desde principios de agosto.

"Esta mañana se han encontrado restos de material explosivo en el monte de una parroquia de Vimianzo. Cualquier persona que encuentre algo así o similar, rogamos que se ponga en contacto con las fuerzas de seguridad a la mayor brevedad posible. Gracias por su colaboración", ha demandado el concello de Vimianzo en una publicación en la red social Instagram.