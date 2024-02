¿Qué hacer si no tienes la tarjeta censal para votar en Galicia?

Este domingo 18 de febrero de 2024, se celebrará las elecciones para elegir a los miembros del Parlamento de Galicia y a la Xunta. A la que deben asistir los ciudadanos y ciudadanas gallegos para ejercer su derecho al voto en el colegio electoral que le corresponda, cada ciudadano debe buscar la sección y la mesa asignada, toda esta información se encuentra registrada en su tarjeta censal.

En Galicia, el censo electoral es la base de datos que contiene la inscripciones de quienes reúnen los requisitos para sufragar. Si no has recibido la tarjeta censal, o la has perdido y no sabes donde debes votar, no te preocupes aquí te explicaremos que debes hacer:

¿Cómo saber dónde votar?

Puedes consultarlo desde la página web del Instituto Nacional de Estadística. aquí podrás saber en que colegio y mesa puedes votar. Tendrás que llenar el formulario con la provincia, el municipio, la calle, el código postal, el número de domicilio y la primera letra del apellido, a continuación se tiene que hacer clic en "buscar" y después seleccionar una de las direcciones que la página ofrece como resultado a partir de los datos ingresados y la respuesta será su lugar de votación.

Además también puede buscar esta información a través del portal Cl@ve y con su identificación electrónica.

También se puede acceder a esta información por vía telefónica llamando al 900 343 232 número gratuito de la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral, el día de las elecciones, el servicio estará disponible desde las 8 a 20 h.

La tarjeta censal es exclusivamente informativa, no es necesaria para ejercer el derecho al voto.