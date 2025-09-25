Quevedo ofrecerá este fin de semana en A Coruña un espectáculo 360º para más de 21.000 espectadores

Quevedo llenará el Coliseum de A Coruña este viernes 26 y sábado 27 de septiembre con dos conciertos en formato 360º diseñados para albergar a más de 21.000 espectadores. Estas serán las únicas fechas del artista en el norte de España dentro de su Buenas noches Tour.

El espectáculo, presentado hoy con la presencia de Xaime Casas, responsable de Idea Rock; Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de A Coruña; y Belén do Campo, delegada territorial de la Xunta en A Coruña, promete una experiencia inmersiva y única. Castro destacó que recupera el aforo total del Coliseum, algo que no se registraba en este recinto desde hace 33 años, cuando Frank Sinatra actuó en la ciudad.

Casas adelantó que el concierto abrirá zonas habitualmente cerradas al público para dar cabida a 11.000 asistentes por jornada, y contará con efectos especiales e iluminación innovadora, ofreciendo un espectáculo "histórico e irrepetible".

Según recoge Europa Press, Do Campo resaltó la colaboración entre la Xunta y el Ayuntamiento para traer a artistas de primer nivel que atraen público no solo gallego sino de diversas partes de España y del extranjero.

El cantante gran canario, primer artista español en alcanzar el número uno mundial con su colaboración en 'Bzrp Music Sessions, Vol. 52', galardonada con un Grammy Latino a Mejor Canción de Música Urbana en 2023, continúa su gira tras actuar ya en ciudades como Madrid, Gran Canaria, Bilbao, Barcelona y Málaga, con cierre previsto en Valencia el 2 de octubre.