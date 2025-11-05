Rebajan de ocho a cuatro años la pena a un condenado por agresión sexual a su prima en Ferrol

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado parcialmente el recurso de apelación presentado por un hombre condenado por un delito de agresión sexual cometido en Ferrol en marzo de 2023. La sentencia reduce de ocho a cuatro años la pena de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de A Coruña, aunque mantiene la condena por violación.

El alto tribunal gallego ratifica la culpabilidad del acusado por agresión sexual con acceso vaginal y anal a su prima, pero considera improcedente aplicar la agravante de convivencia prevista en el artículo 180.5 del Código Penal. La Sala entiende que en este caso no se produjo un aprovechamiento de esa situación, ya que fue la víctima quien pidió al procesado que se acostase a su lado “porque se encontraba mal por la ingesta de alcohol”, según recoge el fallo.

De este modo, el TSXG fija la pena en el grado mínimo del artículo 179 del Código Penal, imponiendo al condenado cuatro años de prisión y cinco años de prohibición de acercarse a la víctima, manteniendo el resto de las medidas accesorias, entre ellas la inhabilitación para cualquier actividad que conlleve contacto con menores y la libertad vigilada posterior al cumplimiento de la pena.

Credibilidad del testimonio y prueba suficiente

En su resolución, el tribunal rechaza los argumentos de la defensa, que alegaba error en la valoración de la prueba y vulneración del derecho a la presunción de inocencia. La Sala destaca que la declaración de la víctima fue “plenamente creíble”, que no buscó compensación económica y que su relato se vio corroborado por otros testimonios y por los mensajes de WhatsApp enviados a un amigo pocos días después de los hechos.

El TSXG considera que “existe prueba suficiente, de carácter incriminatorio”, obtenida con respeto a las garantías procesales y valorada racionalmente por la Audiencia. Añade que el acusado reconoció haber mantenido relaciones sexuales con su prima, aunque sostuvo que fueron consentidas, versión que el tribunal descartó por incoherente con el resto de las pruebas.

El fallo también declara de oficio las costas de esta segunda instancia al no apreciar temeridad procesal en el recurso. La sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.