Reestablecida la circulación en la N-640 tras cortarse por el vuelco de un camión en Lalín (Pontevedra)

La carretera N-640 quedó cortada varias ayer jueves a la altura de Lalín (Pontevedra) tras el aparatoso vuelco de un camión cisterna que transportaba leche.

El accidente, ocurrido en la parroquia de A Veiga, obligó a interrumpir completamente la circulación en el kilómetro 160, y no fue hasta las 20:40 horas cuando se restableció el tráfico con normalidad.

El siniestro se produjo sobre las 16:10 horas, cuando un particular alertó al 112 Galicia de que un camión había volcado y bloqueaba totalmente la vía.

De inmediato, el centro de emergencias movilizó a los Bomberos de Silleda, al GES de Lalín, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a los efectivos de Protección Civil.

Aunque en un primer momento el conductor no presentaba lesiones aparentes, más tarde comenzó a manifestar dolores, por lo que fue necesaria la intervención del 061 para su atención sanitaria.