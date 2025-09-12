Remolcado a Vigo un pesquero que se quedó sin gobierno con seis tripulantes en la Costa da Vela

Un pesquero con seis personas a bordo quedó sin gobierno en la tarde ayer en la Costa da Vela, a la entrada norte de la ría de Vigo, lo que obligó a activar un operativo de emergencia para garantizar su seguridad.

El aviso llegó al CIAE 112 Galicia a las 19:45 horas a través del propio personal de Salvamento Marítimo, que solicitó la colaboración del Servizo de Gardacostas de Galicia, dependiente de la Consellería do Mar.

Al lugar se desplazaron el remolcador ‘María Pita’ y una embarcación de Gardacostas. Finalmente, fue el ‘María Pita’ el encargado de realizar el remolque del pesquero hasta el puerto vigués de O Berbés, donde la maniobra concluyó sin incidentes.

El 112 Galicia informó asimismo del operativo a la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil de Cangas, por si fuese necesaria su intervención en el dispositivo.