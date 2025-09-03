Rescatado en helicóptero en Galicia el tripulante de un velero tras sufrir un golpe en la cabeza

El tripulante de un velero que navegaba en aguas de Burela (Lugo) tuvo que ser evacuado de urgencia en la tarde de este martes tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó en estado de coma. El helicóptero de Gardacostas de Galicia, Pesca II, fue el encargado de trasladar al herido hasta el Hospital Público da Mariña, donde permanece ingresado.

Tras recibirse el aviso, el 112 Galicia alertó a Salvamento Marítimo de la necesidad de socorrer al tripulante, lo que activó de inmediato al Servizo de Gardacostas de Galicia, la Guardia Civil y Urgencias Sanitarias-061.

La operación resultó especialmente complicada por la localización del velero y el estado crítico de la víctima.

En un primer momento, un rescatador tuvo que descender en cable desde la aeronave, librando el mástil de la embarcación para acceder al herido. Posteriormente, el afectado fue izado con ayuda del equipo de salvamento y trasladado en helicóptero hasta tierra firme.

El propio servicio de Gardacostas difundió en la red social X el vídeo en el que se puede ver la secuencia completa del rescate: primero el descenso del rescatador sorteando el mástil y, finalmente, el ascenso del tripulante en camilla suspendido del cable.