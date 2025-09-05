Rescatado en helicóptero un senderista herido en el cañón del Eume

Un senderista resultó herido este jueves en A Capela (A Coruña) tras sufrir una caída mientras realizaba una ruta en las inmediaciones del cañón del Eume.

El accidente, ocurrido en una zona de difícil acceso, obligó a activar un operativo especial de rescate en el que participó el helicóptero Pesca 2 de Gardacostas de Galicia, que finalmente trasladó a la víctima al hospital.

El aviso se produjo poco antes de las 17.00 horas, cuando un particular alertó al 112 Galicia de que el excursionista había resbalado y no podía desplazarse por sus propios medios después del percance. De inmediato, el centro de emergencias movilizó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos del Eume y a la Guardia Civil.

Los bomberos lograron acceder hasta el herido, aunque la complicada orografía de la zona dificultó en gran medida la evacuación.

Ante la imposibilidad de trasladarlo por tierra, se solicitó la intervención del Servizo de Gardacostas, que envió al lugar el helicóptero Pesca 2. La aeronave consiguió extraer al accidentado y trasladarlo de forma segura hasta un centro hospitalario.

El cañón del Eume se caracteriza por su abrupta orografía y sus senderos empinados, lo que incrementa el riesgo de caídas y resbalones, especialmente en jornadas húmedas.