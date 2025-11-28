La Robin Hood gallega que desafió a caciques y curas en los caminos del siglo XIX

En las brumas del norte de Galicia, en un lugar en el que los viejos caminos aún conservan la memoria de viajeros y fugitivos, sobrevive una de las leyendas más poderosas del siglo XIX: Pepa A Loba, la mujer que, según el mito, habría desafiado a caciques, recaudadores y curas en una Galicia rural marcada, como todas las regiones de aquel tiempo, por una mezcla de pobreza, poder y la ausencia de horizontes.

El personaje se presenta envuelto en brumas, pero tan arraigado en la cultura popular que, aún hoy, su nombre despierta fascinación. Su supuesta posada en Abelleira (Xermade), una modesta casona con troneras defensivas visibles sobre la puerta, es uno de los pocos escenarios físicos asociados al mito. Desde allí, cuenta la tradición, ofrecía refugio y comida a campesinos y viajeros que recorrían el Camiño Real da Carba, la antigua vía entre Mondoñedo y Ferrol.

A fin de cuentas, la Galicia del XIX era terreno fértil para historias de huidos, contrabandistas y gavillas. La miseria rural, la falta de justicia efectiva y la desigualdad generaron un caldo de cultivo en el que florecieron más de 3.000 bandidos repartidos en centenares de cuadrillas, según recogen estudios históricos. Sin embargo, a diferencia de Andalucía o Cataluña, el bandolero gallego nunca terminó de adquirir un aura romántica… salvo en un caso: el de Pepa A Loba.

La tradición la describe como una mujer que rompió moldes: un arquetipo de bandolera generosa, que robaba a los poderosos para aliviar a los más pobres. Esa mezcla de justicia poética, rebeldía social y liderazgo femenino convirtió a Pepa en un símbolo de resistencia popular frente a los abusos del caciquismo gallego.

Entre la realidad y la leyenda

Pepa A Loba habita en esa frontera difusa donde se mezclan documentos, sospechas y el relato oral. La historiografía reconoce que no existe un registro oficial que confirme su biografía. Algunos investigadores plantean incluso que el nombre pudo corresponder a varias mujeres distintas, cuyas historias se fusionaron con el paso de las décadas.

La única referencia contemporánea conocida proviene de una carta de Concepción Arenal, escrita en 1870 tras visitar la cárcel de A Coruña. En ella menciona a una reclusa llamada Pepa, una figura mínima en el texto, pero suficiente para alimentar la hipótesis de que hubo una mujer de carne y hueso detrás del mito.

Todo lo demás —los episodios, las hazañas, el carisma— llega a través de la literatura popular, los cantares y la transmisión oral de generación en generación. De ahí su aura legendaria.

La leyenda de la niña que venció a un lobo

Lo que sí abunda son los relatos fabulosos. En uno de los más repetidos, Pepa, siendo niña, habría protegido un rebaño enfrentándose a un lobo, un gesto temerario que le valió el sobrenombre de “A Loba”. Desde ese episodio inaugural, su destino narrativo parece escrito.

La tradición añade una tragedia familiar, un encarcelamiento injusto y una fuga espectacular disfrazada de cura. Tras escapar, se internó en los montes gallegos, donde formó su propia cuadrilla. Juntos habrían recorrido comarcas enteras vengando agravios y ajustando cuentas con caciques y clérigos abusivos. Y, según algunas versiones, Pepa repartía parte del botín entre los campesinos más necesitados, lo que consolidó su paralelismo con el arquero de Sherwood.

La posada de Abelleira sirve para completar el imaginario: un refugio para humildes y viajeros, pero también un lugar desde el que vigilar el camino y protegerse de las autoridades. Las troneras aún visibles en su fachada alimentan la leyenda con la fuerza silenciosa de las piedras antiguas.

El eco en la cultura

Con el paso de los años, la figura de Pepa A Loba no se erosionó; al contrario, se engrandeció. Escritores como Emilia Pardo Bazán o Valle-Inclán introdujeron referencias al bandolerismo femenino en sus obras, contribuyendo a que su figura adoptase un perfil más literario y menos rural.

En tiempos recientes, novelas, cuentos y recreaciones históricas han consolidado la imagen de Pepa como una heroína casi romántica: mitad vengadora, mitad protectora del pueblo. Hoy su nombre aparece en rutas culturales, estudios folclóricos y celebraciones populares, en un homenaje implícito al mito de la justicia en los márgenes.