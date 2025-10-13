Rueda asegura que Galicia “cumple la ley del aborto” y rechaza “polémicas impulsadas por el Gobierno”

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió este jueves que Galicia cumple estrictamente la ley del aborto y afirmó que su Gobierno seguirá haciéndolo, al tiempo que rechazó “entrar en polémicas” que, a su juicio, están siendo “impulsadas por el Gobierno y el PSOE para no hablar de las cosas que no les interesan”.

Rueda se pronunció en estos términos durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consello da Xunta, tras ser preguntado por las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien mostró su rechazo a crear el registro de médicos objetores que prevé la normativa estatal.

“Galicia cumple la ley y la va a seguir cumpliendo”

El jefe del Ejecutivo gallego quiso dejar clara la posición de su Gobierno. “Galicia cumple la ley y la va a seguir cumpliendo. Mi responsabilidad es hablar de lo que se puede hacer en Galicia”, afirmó, subrayando que el registro de médicos objetores se está elaborando conforme a la normativa vigente.

Rueda evitó valorar las decisiones de otras comunidades autónomas y subrayó que “de lo que hagan otros” deben opinar “aquellos que toman esas decisiones”. Con ello, quiso marcar distancia del debate político abierto tras las palabras de Ayuso, incidiendo en que el foco debe estar en la gestión y no en la confrontación.

Críticas al Gobierno central

El presidente autonómico aprovechó para cargar contra el Ejecutivo central, al que acusó de crear “polémicas artificiales” para desviar la atención de los asuntos que le resultan incómodos.

“Se trata, sin ninguna duda, de una polémica impulsada por el Gobierno, por el PSOE, para no hablar de las cosas que no les interesa”, reiteró.

En este sentido, Rueda puso como ejemplo la “retirada precipitada e inédita” del presidente Pedro Sánchez del acto celebrado el pasado domingo en el Palacio Real con motivo del Día de la Hispanidad. “No les interesa hablar, no les interesa que se les pregunte por una serie de cosas”, insistió.

Rueda concluyó que su prioridad es centrarse en las competencias autonómicas y en los asuntos que afectan directamente a los gallegos. “Mi responsabilidad es hablar de lo que se puede hacer en Galicia”, dijo, reiterando que su Gobierno actúa conforme a la ley y continuará cumpliendo la normativa en materia de interrupción voluntaria del embarazo sin entrar en debates políticos que considera “estériles”.