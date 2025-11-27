Rueda reivindica el liderazgo del puerto de Ferrol en la transición energética y reclama al Gobierno más compromiso con Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió este jueves el papel estratégico del puerto de Ferrol en el proceso de transición energética y situó al recinto como un actor fundamental para el futuro industrial de Galicia. Lo hizo durante la apertura de la V Xornada Porto-Empresa. O porto, comunidade enerxética, celebrada en el Edificio Prioriño del puerto exterior, un foro dedicado a analizar el potencial del enclave ferrolano como motor de descarbonización y nodo clave en el desarrollo de comunidades energéticas.

Acompañado por la conselleira do Mar, Marta Villaverde; el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela; y el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea, Rueda subrayó que Ferrol “vuelve a ser una tierra de esperanza” tras años difíciles y avanza ahora “en una senda completamente diferente”. Destacó, además, la inminente aprobación de los presupuestos municipales como un gesto de “normalidad” imprescindible para continuar dando pasos de mayor calado.

Puerto “referencia” en Europa

El titular del Ejecutivo gallego situó el puerto de Ferrol como una “referencia” a nivel europeo en materia energética, al señalar que es el más “avanzado” en el uso e implantación de energías verdes. Rueda elogió la puesta en marcha de la mayor planta fotovoltaica instalada en un puerto europeo, así como la apuesta por biocombustibles, hidrógeno y proyectos industriales estratégicos en su entorno, impulsados por la Xunta.

Recordó también el peso del sector naval y la relevancia de Ferrol como epicentro del Polo de Innovación de Energías Marinas y Almacenamiento Energético (PIEAME), una iniciativa autonómica destinada a convertir Galicia en referente internacional en transición energética y economía verde.

“Tenemos los recursos para producir las energías del futuro”

Rueda insistió en la oportunidad que supone para Galicia el aprovechamiento de las energías renovables, una fortaleza que —defendió— debe ir acompañada de la consolidación de un ecosistema industrial asociado: “Tenemos recursos para convertirnos en productores de las energías del futuro. Quien sea capaz de producirlas y fijar en el territorio las industrias que las necesitan, tendrá una enorme ventaja”.

Por ello, abogó por impulsar fábricas, centros tecnológicos y proyectos de I+D vinculados al sector, remarcando el “efecto multiplicador” que generan las inversiones públicas en este ámbito.

Aviso al Gobierno central

Durante su intervención, el presidente gallego reclamó al Gobierno central que cumpla con sus obligaciones para que el proceso de transición energética sea viable en Galicia. Señaló como “prioritario” dotar a la comunidad de una red de infraestructuras energéticas adecuada a las necesidades del tejido productivo, alertando del “grave problema de acceso a redes” que sufren Galicia y España en materia de potencia, evacuación y distribución. “Es un problema de país que no se está tomando suficientemente en serio”, advirtió.

Rueda reclamó también avances en el Corredor Atlántico Noroeste y criticó que se estén acelerando plazos en otras zonas sin que exista aún un plan director claro para Galicia. Además, urgió un tren “del siglo XXI” para Ferrol y no uno “del siglo XIX o primera mitad del XX”.

El presidente puso en valor la influencia de los grandes puertos gallegos como motores de crecimiento económico. En particular, resaltó el papel del Puerto de Ferrol-San Cibrao como “elemento tractor” de Ferrolterra y como ejemplo de lo que Galicia aspira a ser en materia energética.

Finalmente, recordó la colaboración entre la Xunta y la Autoridad Portuaria en el proyecto Abrir Ferrol ao Mar, un plan que, afirmó, ejemplifica el esfuerzo colectivo por hacer crecer Galicia desde su entorno natural: “Hacer una ciudad para todos requiere inversión y generosidad, y creo que lo estamos haciendo entre todos”.