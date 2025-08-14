La Seguridad Social gana 2.755 afiliados extranjeros en Galicia en julio, pese al retroceso nacional

La Seguridad Social ganó en Galicia 2.755 afiliados extranjeros durante el mes de julio, un incremento del 3,7% respecto a junio que sitúa el total en 77.241 trabajadores, según datos difundidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Este avance contrasta con la caída a nivel nacional, donde el sistema perdió 4.667 afiliados foráneos (-0,15%), cerrando el mes con 3.091.348 cotizantes de origen extranjero.

En términos interanuales, Galicia consolida su tendencia al alza con 10.118 afiliados más que en julio de 2024, lo que supone un aumento del 15,07%, más del doble del crecimiento medio nacional (6,86%). Por provincias, A Coruña registra 31.814 trabajadores foráneos (+3,54%), Pontevedra 23.932 (+3,3%), Lugo 11.596 (+5,9%) y Ourense 9.899 (+2,6%).

En cuanto a la procedencia, 19.802 afiliados son ciudadanos de la Unión Europea y 57.439 provienen de países extracomunitarios. La distribución por sexo refleja 43.483 hombres y 33.758 mujeres.

Según recoge Europa Press, del total de ocupados extranjeros en España, el 31% (947.775) procede de la UE, mientras que el 69% (2.143.572) llega de terceros países. Entre los colectivos más numerosos figuran los trabajadores originarios de Marruecos, Rumanía, Colombia, Italia, Venezuela y China.