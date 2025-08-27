Seis heridos, tres de ellos graves, en un atropello múltiple en La Coruña

Seis personas han resultado heridas en un atropello múltiple en La Coruña, en un paso de peatones con semáforo, por un vehículo cuyo conductor ha sido detenido, según han informado fuentes municipales, informa Efe.

Tres de los heridos se encuentran en estado grave como consecuencia de las heridas provocadas por el accidente.

Según el parte médico, tres adultos, un hombre y dos mujeres, se encuentran graves, con diversas lesiones. Otros dos adultos, un hombre y una mujer, están ingresados con pronóstico leve y un menor de edad, que también ha resultado herido, ha sido trasladado a sección materna.

El suceso ha ocurrido este miércoles al mediodía en la céntrica calle Juana de Vega, a la altura de la plaza de Mina, cuando el turismo ha arrollado a los peatones que estaban cruzando correctamente, con el semáforo en verde.

Hasta el lugar se ha trasladado Policía Local y 061 que ha trasladado a la mayoría de los heridos al Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña (CHUAC).

El conductor del vehículo ha sido detenido y se están practicando las diligencias correspondientes.