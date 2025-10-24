Suplanta a una mujer para vengarse por ser rechazado: investigan a un vecino de Galicia por acoso y amenazas

La Guardia Civil investiga a un vecino de Gondomar (Pontevedra) como presunto autor de tres delitos -suplantación de identidad, acoso y amenazas- después de una serie de actos de hostigamiento cometidos contra una mujer a la que había conocido a través de redes sociales.

Según informa el Instituto Armado, la investigación se inició tras la denuncia presentada por la víctima en las dependencias de la Guardia Civil de Muros (A Coruña), donde comunicó haber sufrido acoso y amenazas por medios telemáticos.

La mujer explicó que había entablado contacto con el sospechoso por medio de una conocida red social y que, tras rechazar sus pretensiones de mantener una relación sentimental, comenzó a recibir mensajes insistentes y llamadas telefónicas en tono intimidatorio.

Lejos de detenerse, el presunto autor llevó su acoso un paso más allá. Utilizando la identidad de la víctima y un número de teléfono oculto, realizó decenas de pedidos de comida a domicilio en establecimientos hosteleros tanto de Galicia como de otras comunidades autónomas.

Los encargos, efectuados en nombre de la mujer, nunca fueron recogidos ni abonados, lo que causó perjuicios económicos a los negocios y un fuerte malestar a la afectada.

Ante la gravedad de los hechos, la Guardia Civil del Puesto de Muros abrió una investigación para rastrear el origen de los pedidos y de las comunicaciones. Tras un análisis exhaustivo de la información digital y de los registros telefónicos, los agentes consiguieron identificar al presunto autor de los ilícitos.

Una vez confirmada su identidad, el hombre fue investigado formalmente como presunto responsable de un delito de suplantación de identidad, otro de acoso y un tercero de amenazas. Las diligencias han sido remitidas al juzgado competente.