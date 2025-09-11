Teresa Abelleira, Adrián Ben, Susana Rodríguez y Gustavo Dacal, galardonados con los Premios Deporte Galego 2023-2024

El Centro Gallego de Tecnificación Deportiva (CGTD) de Pontevedra acogió ayer la gala de entrega de los Premios Deporte Gallego 2023-2024, en la que fueron reconocidos 48 deportistas y entidades por sus méritos y aportación al deporte en Galicia.

El acto estuvo presidido por el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, y el secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa.

En su intervención, Diego Calvo destacó que los galardonados representan “excelencia competitiva de Galicia” y ensalzó el crecimiento que ha experimentado el deporte gallego en los últimos años. Recordó además que la Xunta mantiene su compromiso con este desarrollo a través de proyectos como la transformación del CGTD en un futuro Centro de Alto Rendimiento (CAR), lo que permitirá consolidar y ampliar esta proyección.

Calvo subrayó la importancia del centro, al que están vinculados varios de los premiados y del que han salido casi 40 olímpicos y paralímpicos, entre ellos figuras destacadas como los piragüistas David Cal y Teresa Portela.

Las cifras del deporte gallego

El conselleiro señaló que, en la actualidad, Galicia cuenta con 320.000 licencias deportivas activas, más de 150.000 niños y niñas en el programa Xogade, 1.700 deportistas gallegos de alto nivel, 250 clubes de alta competición, 7.000 clubes inscritos en el Registro de Entidades y 59 federaciones deportivas.

Entre los homenajeados estuvieron deportistas consolidados como Adrián Ben, Teresa Abelleira, Rodrigo Corrales o Jorge Prado, que sobresalieron en disciplinas como el atletismo, el fútbol, el balonmano o el motociclismo. También se distinguió la trayectoria y esfuerzo de deportistas paralímpicos como Susana Rodríguez o Juan Antonio Saavedra, que comparten protagonismo con figuras emergentes como Adiaratou Iglesias, Melania Rodríguez o Martín de la Puente.

Los equipos gallegos también tuvieron su espacio en la ceremonia. Desde el CD Burela de Fútbol Sala femenino hasta el Básquet Leyma Coruña, pasando por selecciones representativas y clubes históricos, el jurado quiso destacar la fuerza del deporte colectivo en todos los niveles.

Junto a ellos, entrenadores como Jonatan Giráldez, Pablo Clemente o Daniel Brage subrayaron la importancia del trabajo técnico como base imprescindible para el éxito.

La comunicación deportiva recibió igualmente un reconocimiento con los galardones a medios como DxT Campeón o el programa Soltando Estacha de la CRTVG.