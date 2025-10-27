“Todo fue muy rápido”: muere un cazador en Cospeito (Lugo) tras el ataque de avispas velutinas

Tragedia en el municipio lucense de Cospeito. Un cazador de 55 años, identificado con las iniciales J.I.P., falleció en la tarde del domingo tras ser atacado por un enjambre de avispas velutinas mientras practicaba la caza cerca de su vivienda, en la parroquia de Xustás.

Según confirmaron fuentes municipales, el hombre se encontraba cazando perdices en una zona de monte próxima a su casa cuando, poco antes de las tres de la tarde, habría pisado accidentalmente un nido de velutinas oculto entre la maleza. El repentino ataque de los insectos fue fulminante.

La víctima, que padecía alergia a las picaduras de este tipo de avispa invasora, logró avisar por teléfono a su hermano para que acudiera al lugar con la medicación de urgencia, pero la gravedad de la reacción no le dio margen de maniobra. Pese a los esfuerzos de su familiar y de los equipos de emergencias, nada se pudo hacer por salvarle la vida.

Hasta la zona se desplazaron dos ambulancias del 061 y efectivos de emergencias, que valoraron incluso la posibilidad de movilizar el helicóptero medicalizado. Sin embargo, según detalló el alcalde de Cospeito, Armando Castosa, en declaraciones recogidas por Europa Press, “todo fue muy rápido”. Cuando llegaron los servicios sanitarios, el hombre ya había fallecido.

El suceso ha conmocionado a Xustás, una parroquia rural de este municipio de A Terra Chá. “Era una persona muy apreciada, un vecino de toda la vida”, apunta el regidor.

Las avispas velutinas, también conocidas como avispas asiáticas, llevan años expandiéndose por Galicia y se han convertido en una plaga con graves consecuencias para la biodiversidad, la apicultura y, en casos como este, la seguridad de las personas. Su nido suele estar oculto en árboles, maleza o estructuras de difícil acceso, lo que aumenta el riesgo de encuentros fortuitos.