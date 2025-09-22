Se tragó una parte de una bolsa de coca y arrojó el resto a los agentes tratando de morderlos: se enfrenta a cinco años de cárcel

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acogerá este jueves un juicio casi de película. El procesado se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de cárcel después de protagonizar un llamativo episodio en el que, al ser sorprendido con cerca de 100 gramos de cocaína, decidió romper la bolsa, ingerir parte de la sustancia y arrojar el resto a los agentes mientras trataba de agredirlos a golpes y mordiscos.

Los hechos tuvieron lugar en un céntrico hotel de la ciudad de Vigo, en el que el acusado se alojaba. La dirección del establecimiento solicitó la intervención de la Policía para que abandonase la habitación.

En el registro inicial, el hombre entregó voluntariamente algunos de los efectos que llevaba consigo: 235 euros en efectivo que, según el escrito de acusación, procedían de la venta de sustancias ilícitas, dos teléfonos móviles y una balanza de precisión, así como 0,62 gramos de resina de cannabis y 23,7 gramos de cogollos de marihuana.

Sin embargo, ocultaba todavía la parte más valiosa de su arsenal: una bolsa de cocaína con casi 100 gramos, valorada en más de 30.000 euros.

Los agentes la localizaron poco después escondida entre sus pantalones, momento en el que se desencadenó la escena más violenta. El acusado agarró el paquete, lo reventó con las manos y comenzó a tragarse parte de la droga, al tiempo que arrojaba el resto contra los policías para evitar que se lo incautasen.

La reacción no quedó ahí. Según el relato fiscal, el procesado trató de escapar lanzando puñetazos, patadas y mordiscos contra los agentes, que finalmente lograron reducirlo no sin esfuerzo.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputa un delito de tráfico de drogas, castigado con la solicitud de cinco años de prisión y una multa de 63.000 euros, además de un delito de atentado contra la autoridad en concurso ideal con dos delitos de lesiones leves. Por estos últimos, se piden multas adicionales que suman 1.200 euros.