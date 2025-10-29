Tres años de cárcel para un vecino de Vigo por agredir sexualmente a una menor a la que engañó sobre su edad

Un vecino de Vigo ha sido condenado a tres años de prisión como autor de un delito de agresión sexual a una menor, tras reconocer los hechos en una vista de conformidad celebrada este miércoles en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica.

Los hechos se produjeron entre 2022 y 2024, cuando el acusado, que tenía 37 años, contactó con la víctima, de 14, a través de redes sociales. Durante las conversaciones, el hombre hizo creer a la adolescente que tenía 22 años, iniciando con ella una relación que se prolongó durante dos años y en la que llegaron a mantener relaciones sexuales.

La situación salió a la luz gracias a la madre de la menor, que, al saber que su hija se estaba viendo con un chico mayor, decidió acudir a conocerlo personalmente. Al presentarse en el domicilio del acusado, descubrió que la diferencia de edad era mucho mayor de lo que su hija creía y alertó a las autoridades, dando inicio a la investigación.

Tras reconocer su responsabilidad penal, el tribunal le impuso tres años de prisión y valoró las circunstancias atenuantes de confesión y reparación del daño, dado que el condenado ya había consignado los 15.000 euros de indemnización fijados para la víctima.

No obstante, la Fiscalía se opuso a suspender la ejecución de la pena, por lo que será la Audiencia Provincial la que determine si el condenado deberá ingresar en prisión y en qué plazo.

Además de la pena de cárcel, el fallo impone varias medidas de alejamiento y restricción: el hombre no podrá comunicarse ni acercarse a menos de 200 metros de la víctima durante cinco años, y se le prohíbe ejercer la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante el mismo periodo. También ha sido inhabilitado durante diez años para cualquier profesión o actividad que implique contacto con menores, y deberá cumplir cinco años de libertad vigilada tras salir de prisión.

La sentencia, dictada en conformidad, será firme una vez decida la Audiencia sobre la ejecución de la pena.